看好出境旅遊逐漸復甦，雄獅旅遊年度最大線上旅展活動開跑，首度提出「旅遊進化論」的觀念，主打「主題旅遊」、「輕鬆自遊」及「動態打包」三大產品特色，推出多元國內外旅遊商品，團體行程最高現折1萬元，自由行優惠下殺55起，參加官網線上「旅遊知識大會考」活動，再加碼抽度假勝地機票、郵輪旅遊等好禮。

雄獅旅遊線上旅展推出超殺一口價商品優惠，短線推薦「首爾樂天世界、松月洞童話村4日」下殺5000元，每人最低價12499元起，還可品嚐韓式烤肉吃到飽、人蔘 雞湯、炸雞等美食；「北越河內雙龍灣5日」從台中直飛越南度假勝地，旅展特價每人15900元起。長線則有「荷比法羊角村9日」現折12000元，安排長榮航空阿姆斯特丹、巴黎雙點進出，深度旅遊不走回頭路。自由行住宿優惠推薦全新開幕捷絲旅大阪心齋橋館，旅展限定價3320元起，下殺68折。

環遊世界玩特殊節慶 日本熱門票券買一送一

今年旅展以「旅遊進化論」為主軸，主打三大產品特色。「主題旅遊」行程主推世界特殊節慶，像是日本東北三大祭典之一的青森睡魔祭，名為「睡魔」的巨型燈籠在街上遊行，搭配口號及特殊舞蹈，在青森夏夜創造熱鬧盛況；每年6月在秘魯庫斯科都會舉行「太陽祭」，行程中將全程參與太陽神殿－中央廣場－沙塞瓦曼祭壇遊行，以及祭壇觀禮席觀賞獻祭，還可探訪世界雙遺產馬丘比丘；還有南半球最具代表的「繽紛雪梨燈光音樂節」，音樂節時間長達三週，藝術家以燈光雕塑、多媒體工藝等手法，將光線與雪梨經典的建築物結合。

「輕鬆自遊」產品則是讓旅客享有團體行程的便利，同時又具備自由行的彈性。喜歡海島度假的旅客推薦「宿霧輕鬆遊4日」，參加即贈歐斯陸鯨鯊共游體驗，還可加購資生堂島跳島浮潛、薄荷島一日遊等行程；「經典峇里島5日遊」可體驗正統Spa舒壓及花瓣浴，以及前往烏布冒險泛舟；「義大利10日遊」一次盡覽威尼斯、羅馬、佛羅倫斯、比薩、米蘭等五大名城，加贈梵諦岡聖彼得大教堂登頂體驗，還有充足時間在米蘭享受自由購物之旅。

「動態打包」即是可一站式購買機票、住宿以、各種旅遊體驗及票券，同時享有雄獅專業旅遊諮詢服務，售後服務有保障。旅展期間也限量推出關西樂享周遊券（3設施）、京都大阪觀光一日乘車券、阪神全線乘車券、福岡市內巴士一日券等，日本熱門票券買一送一優惠。