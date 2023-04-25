中國大陸官方《央視》 23 日製作海軍節專題報導，播出中共艦載隱形戰機在第三艘航母福建艦起降的畫面。「人民海軍」官方微信公眾號近日也公布，福建艦的彈射型殲-15T艦載戰鬥機塗刷「海軍灰」和「飛鯊」標誌，意味已經批量服役。前空軍副司令張延廷今( 25 日)指出，殲-15T為適配福建艦的電磁彈射進行多處改裝，探測範圍遠、接戰速度快、載彈量大，對我國東部將會是很大的威脅，國軍必須仔細思考要如何應對。

張延廷今在《新聞大白話》節目中指出，由於福建艦是電磁彈射起飛，殲-15T戰機也進行多項改裝，因為要彈射出去，整體的架構必須非常強，主起落架換裝成有粗壯斜撐桿和彈射掛架的前起落架；而為了應對未來接戰區可能會更遠，機首的空速管也取消，便於安裝更新型的相控陣火控雷達，機首前部的光電雷達孔徑更大、探測能力更強。

張延廷也指出，殲-15T的科技化、流線型設計，都是為了增加戰機的放飛率，採用電磁彈射的福建艦，未來最快的放飛速度，可達到 1 分鐘就起飛一架戰機。現役的山東艦、遼寧艦航母，因為還要檢整才能彈射起飛，最快也都要 3 到 5 分鐘才能放飛戰機。

殲15T艦載戰鬥機已經塗刷了「海軍灰」服役塗裝。(翻攝自「人民海軍」官方微信公眾號)

張延廷強調，福建艦採用電磁彈射起飛，接戰速度就會非常快，台灣要如何應對解放軍的快節奏空防壓縮，是國軍必需要仔細思考的問題。

張延廷也指出，因為電磁彈射不需要滑跳，殲-15T的載彈量將會增加，載彈量變大，火力、武力也會變強，未來對於我國東部是很大的威脅，國軍必須要超前部署，審慎思考如何調整作戰結構來應對敵軍。