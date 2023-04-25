美國和菲律賓正在進行史上規模最大的年度「肩並肩」(Balikatan)聯合軍事演習，演習地點也包括在台灣南方巴士海峽上的巴斯科島(Basco)。外媒指出，巴斯科島和菲律賓北岸的其他島嶼可能成為美軍在台海爆發衝突時的集結地，未來也可能是戰爭難民與在台灣工作的15萬菲律賓勞工躲避戰火的庇護所。

據《華爾街日報》報導，巴斯科島是個距台灣南端一百多公里的菲律賓島嶼，演習的美軍陸戰隊與陸軍帶著標槍(Javelin)反坦克飛彈和刺針(Stinger)防空飛彈等武器，衝出MV-22魚鷹(Osprey)運輸機，然後在一片瓜田旁紮營。該島的另一側則有一艘兩棲登陸艇將一套海馬斯高機動火箭炮系統(Himars)運上岸，該系統可讓美軍瞄準數百公里外的船隻。

報導指出，這些演習是美國和菲律賓之間有史以來最大規模年度軍演的一部分。今年的演習首次包括菲律賓北部地區的防禦，並為中國與台灣的衝突做準備。在巴斯科島為期2天的演習，目的是演練保衛巴士海峽，這個寬一百多公里的海峽是中共海軍進入台灣東岸和太平洋的通道。美國若要從關島派部隊前往台灣，經過海峽是最直接的方式，它也是商業航運和海底電纜的轉接點，因此，巴斯科和菲律賓北岸的其他島嶼很可能成為美國在台灣衝突中作出任何軍事反應的集結地。

由於中國在台灣周邊軍事活動不斷升級，加劇菲律賓和其他附近國家對該地區發生戰爭的擔憂。正在菲律賓進行年度「肩並肩」聯合軍事演習，其參演兵力超過17500名，計劃在本周稍晚進行海馬斯系統實彈演練，目標是擊沉菲律賓西海岸以外的一艘退役船隻。

菲律賓Padilla上將表示，本次演習將發出一個信號，即在台灣南部周邊活動的中國船隻可能很容易被擊沉，這會增加中國包圍或入侵台灣的難度。而海馬斯系統的最大射程，從巴斯科島和附近其他島嶼可以打擊整個巴士海峽範圍內的目標。

軍事分析人士說，中國軍隊今年4月和去年8月的演習顯示出，北京方面的戰略是試圖在控制台灣的行動中切斷外部對台灣的支持，去年裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後中共進行軍事演習宣佈的6個海空域，巴士海峽是其中之一，中共的導彈剛好落在位於巴士海峽西北方的海域。《詹氏防衛》分析師Ridzwan Rahmat表示，共軍的訓練活動表明中共正在提高能力，以在入侵台灣時阻止美國和其他部隊進入巴士海峽和周邊海域。

不過，報導也說，菲律賓北部的一些地方領導人對美國軍事存的增加持謹慎態度，擔心這可能將該國拖入因台灣而起的中美衝突。巴斯科所在省的國會議員Ciriaco Gato Jr.說，他歡迎這些最新的演習，因為菲律賓北部幾乎不可避免地會被捲入任何有關台灣的危機。

他還強調，該省現在正在制定應急計劃，因為如果發生一場衝突，還可能導致大量難民以及在台灣工作的大約15萬菲律賓人中的一部分人湧向這些北部島嶼。