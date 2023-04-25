現年80歲的美國總統拜登在今天上午公開上網的影片中，宣布將角逐第2個4年任期，呼籲選民讓他「完成這項工作」，但同世代老人對於拜登將爭取連任的消息，心情十分複雜。

「紐約時報」（The New York Times）報導，拜登（Joe Biden）在這段3分4秒的影片中說，他就任後最初幾年一直在為民主和自由奮鬥，並示警全國的「MAGA極端分子」正在威脅這些自由。MAGA一詞取自川普（Donald Trump）競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的縮寫。

拜登在影片中表示：「4年前我角逐總統的時候，我說，我們在為美國靈魂而戰，現在我們依然如此。…這就是我角逐連任的原因。」

拜登正式宣布爭取連任的日子，適逢2019年他宣布參選總統的4週年。當年他堅定主張，阻止川普贏得第2任期至關重要。

拜登2020年成功擊敗川普。川普目前在共和黨初選聲勢領先，若川普成功獲得共和黨提名，拜登能否再度阻止川普重拾權力，將決定自己的歷史地位。

影片中，拜登並未提及川普的名字，但弦外之音十分明顯，因為影片開頭就是2021年1月6日川普粉絲襲擊國會大廈的畫面。當拜登講到「MAGA極端分子」這些字時，畫面中閃出一張川普把手臂搭在佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）肩膀上的照片。迪尚特也可能投入共和黨初選。

拜登說，「各世代美國人已面臨他們必須捍衛民主的時刻」。他呼籲選民挺身「捍衛我們的個人自由，捍衛選舉權和我們的公民權利，這是屬於我們的時刻」。

根據紐時，拜登的行程表和訊息不太可能立即改變。幕僚表示，預期拜登會接續他關注多時的相同主題：主張自己改善經濟有功，並就墮胎、減稅、槍枝等議題抨擊共和黨。

同時募款活動則會馬上展開，拜登的大金主已受邀28日赴華府一場啟動募款的峰會。拜登選擇白宮高階顧問羅德里格斯（Julie Chávez Rodriguez）擔任競選總幹事；副總幹事為操盤去年喬治亞州聯邦參議員華諾克（Raphael Warnock）選戰的佛克斯（Quentin Fulks）。

至於拜登身邊其他人馬如前總幹事狄倫（Jen O'Malley Dillon）和公關專家鄧恩（Anita Dunn）暫時都將留在白宮。

根據紐時，拜登團隊押寶對手可能會是川普，並據此進行準備，但拜登也已開始加強批評共和黨所有人，形容他們是「MAGA極端分子」。

拜登3年前靠年長選民贏得民主黨初選。若他獲得並做完第2個總統任期，屆時已將86歲。日前傳出他將角逐第2任期的消息，已讓同輩老人心情複雜。

78歲民主黨人朵琳（Doreen W.）表示，她希望拜登再次競選，但她擔心拜登能否勝任，「我意識到他的年紀，我有點擔心」。而且朵琳原本以為拜登78歲，一聽到拜登其實已80歲，朵琳呻吟著說：「噢，老天。」

94歲知名性治療師維斯海默（Ruth K. Westheimer）則建議：「人必須知道自己的極限。…我會說，總統應該再選一次，但他也不應該跑著上講台，我可不希望他跌倒。」