寒舍集團旗下台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店強強聯手，推出七款端午粽禮盒，包括由米其林二星餐廳「請客樓」推出的「米其林二星海味粽」，以及米其林餐盤推薦粵菜餐廳「寒舍食譜」打造的「紅燒牛三寶滿漢粽」等，5月2日起開放預購，6月9日前完成預訂付款享88折早鳥優惠，須於提貨前三天預訂，下載「寒舍生活App」註冊成為會員，點選優惠好康「午揚咖啡香」頁面即可領取限量咖啡券乙張。

今年米其林二星餐廳請客樓主廚許宏德推出以頂級食材入餡的「米其林二星海味粽」每組6入，4200元，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，海鮮精華與麻油香氣在口中結合，令人難以忘懷。同樣連續五年獲得米其林餐盤推薦的寒舍食譜，由主廚吳銘儒延續去年大受好評的「東江梅菜干貝豚粽」每組6入，1300元，以柔嫩多汁五花肉，搭配古法釀造陳年梅菜，與鮮甜干貝、鹹蛋黃和滷水花生，再現經典客家風味。更不容錯過，全新推出的「紅燒牛三寶滿漢粽」每組6入，1300元，一口就可品嚐到軟嫩多汁的牛腱、Q彈入味的牛筋、鮮香爽麻的牛肚，結合多種辛香料，一展獨特鮮辣風味。

每年銷售數萬顆的經典好味，「寒舍台式粽」每組6入1200元，以油蔥酥與老滷燉製的豬五花完美融合，豐腴豚肉與香黏米粒瀰漫老滷濃香，是端午節人手一顆的家傳美味。而同屬寒舍經典的辰園粵式餐廳，則由主廚康智翔推出每顆重達近六百公克的超霸氣「廣式裹蒸粽」每組2入，2000元，以清香綠豆包入鹹香臘腸與油潤鴨腿，脂香四溢，佐以鮑魚、蝦乾與魷魚增添鮮味，帶來老廣東經典滋味。

順應纖食養生必嚐「養生蟲草藜麥粽」每組6入，1000元，以紅藜麥與滋補黃金蟲草，搭配蓮子、猴頭菇等食材，入口還可品嚐到胡麻香，每一口都是天然食材香氣；而素食粽的另一亮點則是「桂香蓮蓉凰金粽」每組6入，1000元，鬆軟蓮子與黏糯米飯沁著蜜香，細膩手工蓮蓉餡與飽滿鹹蛋黃，入口清香，甜鹹滋味唇齒留香。為滿足送禮需求，推出澎湃禮盒「御品海陸珍饌組」每組6入，2200元，特選米其林二星海味粽、紅燒牛三寶滿漢粽以及桂香蓮蓉凰金粽，打造奢華美味組合，一次就能嚐到滿滿海陸餡料以及鹹甜口味，豐富有料滿足老饕挑剔味蕾。

歡慶端午佳節，寒舍生活App同步推出「午揚咖啡香」好禮活動，5月2日至6月25日下載App成為好友，點選首頁優惠好康專區的「午揚咖啡香」活動頁面即可領取咖啡兌換券乙張。憑券至台北喜來登大廳酒吧、寒舍艾美北緯二十五、礁溪寒沐MU BAR或寒居酒店BeGood消費滿千元以上，即可兌換咖啡乙杯，價值200至250元，愜意享受悠閒時光。數量有限，敬請把握。