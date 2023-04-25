「嬌寵媽咪」一泊二食住房專案，季節夕膳將升級為料理長推薦一品料理「酥炸軟殼龍蝦」。(日勝生加賀屋提供)

「嬌寵媽咪無極限 非日常體驗」平日限定一泊一食入住園景雅緻房型，只要與母親3人同行入住，即招待1人免費。(日勝生加賀屋提供)

「花色浴衣體驗」由專屬日式管家一對一服務，管家親自為媽媽換穿花浴衣。(日勝生加賀屋提供)

加賀屋獨有的北投石檜木岩盤浴套房，藉由變換姿勢溫熱身體不同部位，幫助全身排汗與代謝循環。(日勝生加賀屋提供)

「一期一會 茶道表演」每日表演現打抹茶，旅客可品嚐現打抹茶，感受正統日系飯店的服務。(日勝生加賀屋提供)

迎接疫後第一個母親節，位於北投溫泉之鄉的日勝生加賀屋推出一系列專案搶攻節慶商機，包括住宿搭餐飲、岩盤浴、頂級SPA等豐富內容，其中首推平日限定一泊一食，帶媽咪3人住房享1人免費的超值優惠；另有提早入住、假日不加價等好康，讓母親大人在專屬節日中沉浸日式頂級奢華的度假氛圍。

北投日勝生加賀屋傳承日本加賀屋百年溫泉文化，標榜純日式傳統頂級溫泉旅館風格，連日本天皇也曾是日本加賀屋的座上賓，深受日本皇族喜愛。而北投加賀屋濃厚的日式風情，在溫泉飯店林立的北投獨具韻味，也受到許多海內外遊客喜愛，2019年起曾連續兩年榮獲《台北米其林指南》旅館評鑑推薦的國際溫泉飯店。

平日限定一泊一食 3人入住1人免費

迎接母親節，即日起至5月14日，品牌官網正式開賣「嬌寵媽咪無極限 非日常體驗」專案，平日限定一泊一食、攜母親共3人入住園景雅緻房，可享「天翔廳」季節早膳3客，專案招待1人免費，售價13000元，現省近3000元，專案房日限2間。

嬌寵媽咪一泊二食 提早住房、加贈面膜

另有「嬌寵媽咪」一泊二食住房專案，每房專屬奢華加賀禮包含「C'EST VRAI莎菲亞」玫瑰水潤保濕面膜、膠原保濕活膚面膜和「Aqua Everyday玫瑰美顏水」、獨享花浴衣體驗、「天翔廳」季節夕膳升級為料理長推薦一品料理「酥炸軟殼龍蝦」，搭贈「日本第一名梅酒」的加賀梅酒。該專案體貼媽咪，特地讓媽媽下午1點提早入住，獨享白磺泉美人湯。專案平日17500元起，假日19500元起。館內湯泉設施多元，包括國外泡湯客最愛的足湯和人氣滿分的白磺大眾湯，房客皆可盡情體驗，洗滌疲勞。

岩盤浴搭美饌或SPA 假日不加價超佛心

如果沒有住宿打算，加賀屋深受好評的一日暢遊案可彈性搭配大眾池、雙人獨立湯屋，因應母親節，特別推出「珍愛憶起 母女一日暢遊案」，包括雙人岩盤浴搭配「天翔廳」春季午膳2客售價6380元，或選購頂級奢華的SPA30分鐘課程2堂7580元，均需加1成服務費，假日不加價。兩款方案皆加贈Aqua Everyday玫瑰美顏水2瓶和The Spa by Socié保養旅行組。

日勝生加賀屋獨有的雙人岩盤浴套房，每周有近百組預約。岩盤浴號稱「乾式溫泉」，北投石則是唯一以台灣地名命名的珍稀溫泉礦物，北投石岩盤浴藉由變換趴、躺的姿勢溫熱身體不同部位，幫助排汗和促進循環，讓旅客感受道地玉川溫泉著名的湯療文化。岩盤浴結束後可前往觀賞管家茶道表演，品嚐現打抹茶，體驗奢華的日系飯店極緻服務。

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