彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任醫師林晏任說，昏迷傷者甦醒令醫護振奮。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

好消息！聯華食品彰化廠大火釀7死15輕重傷慘劇，其中44歲的男員工被救出時已被濃煙嗆昏，送醫時昏迷指數僅3，然經院方搶救，今天下午奇蹟似甦醒，且已經可以跟醫護人員做簡單的回應，面對醫護人員詢問，也能點頭、搖頭，令醫護人員振奮不已。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部主任醫師林晏任指出，聯華食品大火釀重大傷亡，在令人感到沈重的氣氛中，今天下午2點多傳來令人振奮的消息，1位44歲的男性員工在現場受困，被濃煙嗆暈，救出來時的昏迷指數只有3分，經搶救後已能與醫護回應。

該名男性員工被消防人員救出時，已完全不省人事，被送醫插管和急救，到達醫院的時候，連氧氣濃度都量測不到，情況相當危急，幸經過及時的治療，並順著合作醫院之間的綠色通道，迅速轉診到彰基，當到達的時候，該男仍然意識模糊，彰基醫護團隊隨即接手搶救。

大約在今天下午2點左右，經過高濃度的氧氣等藥物等救治，該男已經可以跟醫護人員做簡單的回應，面對醫護人員的簡單詢問，他也會點頭或搖頭回應。

另外，在聯華彰化廠大火中，大約有10位外籍勞工受傷，其中有2名送到彰基搶救，當中有一位相當嚴重，目前在與死神拔河，院方使用葉克膜積極搶救中；還有一位則是被濃煙嗆到，在急診使用高壓氧治療，狀況穩定。

彰基院長陳穆寬表示，彰基是傳愛的醫院，因此彰基將配合縣府等相關單位，對於本案相關勞工朋友在醫療及資源上，給予全力的協助。