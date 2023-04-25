外號「普丁大廚」的俄羅斯瓦格納傭兵團(Wagner Group)負責人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)表示，由於烏克蘭士兵先殺害已投降的俄軍士兵，所以他下令，之後的瓦格納部隊也不再手下留情，面對失去抵抗的敵方士兵，就直接殺死。

普里戈津發在自己的電報網(Telegram)頻道上發布了一段錄音，據說是兩名烏克蘭士兵在討論如何處理俄羅斯戰俘，他們覺得收容戰俘很麻煩，最後決定殺死他。

他沒有說明錄音的來源，也無法驗證真實性。但是這已令普里戈津感到憤怒，他說：「戰場上遇到的任何敵人，我們都要殺光，不必再帶俘虜了！」

「根據國際法，投降的戰俘有義務受到基礎的照顧與治療，而不是傷害。我們不知道被烏克蘭人射殺的那個人的名字，但他們那樣做，我們就有相應的反饋。」

不過，瓦格納在其他戰區的名聲並不好，他們經常出現在衝突地區，包括烏克蘭、敘利亞、利比亞、馬利和中非共和國，並經常遭到指控，說他們濫用暴力。

另一方面，俄烏戰爭一年多以來，莫斯科和基輔多次指責對方殺害戰俘；其中今年4月的一段影片，俄軍俘虜切爾尼戈夫州第119國土防衛旅第163營狙擊手馬齊耶夫斯基(Oleksandr Igorevich Matsievskyi)，逼他要說「榮耀俄軍」，但馬齊耶夫斯基抽了一口菸，仍然說「榮耀烏克蘭」，接著他被亂槍打死，俄軍還咒罵了他一句。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelensky)對此震怒，強調必然會以戰爭罪起訴這些俄軍，為英雄討公道。