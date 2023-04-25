電動車進入戰國時代，TOYOTA總代理和泰汽車今日發表全新複合式電動車TOYOTA PRIUS PHEV，為了方便車主記憶，取名「無里程焦慮的電動車」，總經理蘇純興透露，今年PRIUS PHEV配額僅800台，正積極向日本原廠爭取配額，希望可達1千台，但上市前就已預接單超過500台，有信心「這星期就提前完售」。

蘇純興表示，雖然供應鏈問題比較緩和，缺車、缺料的問題也沒像先前嚴重，但今年要恢復到疫情之前（2019年）時的供貨仍有困難，預估明年比較有可能。但他相當看好電動車在台潛力，預估今年電動車占TOYOTA銷售比重可站穩2成。

TOYOTA為達全球碳中和目標，致力於研發各式電動化車款，以因地制宜提供全球顧客最適合的電動化車輛。而在所有的電動化車款中， PHEV複合式電動車除了是減碳效果最佳外，也是相當適合台灣用車環境的電動車，消費者在長途駕駛時即可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程，也不須費心研究旅途中的充電站地點，是一台真正實現無里程焦慮的電動車。

蘇純興表示，全新PRIUS PHEV具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，且使用家用插座即可便利充電、並搭載油電備援系統，讓民眾假日出遊也無須計畫需要在哪個地點充電，可以說是一台讓人沒有里程焦慮的電動車。

TOYOTA自1992年起即成立電動車部門。身為電動車領域的先驅，具有精熟的電池與電動車的開發技術。PRIUS PHEV全新設計的動力電池系統，電池容量達13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，讓純電里程最長可達到97公里註3，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣。而充電更是相當容易，家用110V／220V插座均可充電，讓消費者無論在家中或停車場，都可以便利補充電能。

全新第五代Plug-in Hybrid System升級2.0升的動力引擎，期望帶給消費者「迷人的駕馭性能」。除了綜效馬力更提升到223ps，且零百加速更僅需6.7秒。此外，PRIUS PHEV搭載第二代TNGA底盤、並下移動力電池位置與乘坐臀點，實現低重心配置，來提升操控穩定性，車身結構上也透過設計優化，讓整體的抗扭性提升15％，同時透過改良懸吊系統，提供更優質的乘坐舒適性。