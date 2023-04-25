金材昱（左）和鄭秀晶的「階梯之吻」，吻出聲音引爆討論。（衛視中文台提供）

韓劇《瘋狂愛上你》由「行走的荷爾蒙」金材昱與「冰山美人」鄭秀晶（Krystal）主演，初次合作就擦出火花，2位俊男美女過去在作品中都不太搞笑，以冷傲氣質著稱，沒想到這次演技大挑戰展現了搞笑長才，讓觀眾們眼睛為之一亮，劇中除了經典浪漫橋段外，還有懸疑推理的謀殺劇情與激烈互相爭吵場面，打破了一般傳統的浪漫喜劇的框架。

以女團「f(x)」身分出道的鄭秀晶，因隊友宋茜2010年和「2PM」成員Nichkhun一起拍攝《我們結婚了》引起話題，當時才17歲的她便被記者問有機會想和誰一起拍《我結》，她表示，那時自己尚未成年，沒想到結婚那麼遠，但覺得金材昱太帥了，最後報導標題就變成「想和金材昱拍《我結》」，沒想到10年後一起搭檔合作《瘋狂愛上你》，相處十分愉快且默契十足。

拍攝時發生了不少有趣的花絮，2人都屬過敏體質，平常很容易流鼻水，有次劇組到首爾南山附近拍攝浪漫吻戲時，天氣非常寒冷，所有人都凍到快要沒知覺，鄭秀晶笑曝「拍攝時我的鼻水不斷流下來，加上不斷拍攝，材昱歐爸的人中被我的鼻水牽絲沾到都不知道，所以每次拍完都會很不好意思地跟他說對不起。」金材昱還補充說，當天其實是2人第一次拍攝吻戲，沒想到卻是一場令人終身難忘的「鼻水之吻」。

而劇中還有一場經典的「階梯之吻」是2人經過了幾番矛盾之後，男方向女方表達愛慕之意，金材昱對鄭秀晶表白：「我喜歡你！如果你不願意，現在就告訴我吧！因為我也會害怕。這次真的給你3秒。」說完就立刻就霸氣地把嘴巴湊上去狂吻，沒想到太過深情竟吻出了聲音，此橋段在韓國播出時，不僅讓收視率急速拉高，更引起了無數劇迷的熱烈討論，大家都說金材昱實在是「吻戲匠人」。

《瘋狂愛上你》每週一至週五晚間9點在衛視中文台播出，線上可至Disney＋收看。