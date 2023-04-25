導演賽姆薩迪克首部劇情長片《愛情美樂地》不論在攝影、男女主角傑出的表演和敘事方式，都獲得國際影壇的強烈關注和推崇，去年代表巴基斯坦進入奧斯卡最佳國際影片15強，更成為巴基斯坦首部進軍坎城影展的電影，並且一舉拿下了一種注目單元評審團獎與酷兒金棕櫚等2項殊榮。但沒想到因為內容涉及跨性別舞孃以及反叛父權社會價值等議題，竟被政府單位下令封殺不准在巴基斯坦境內戲院上映。

所幸導演利用社群媒體力量在網路上大聲疾呼，甚至包括曾獲諾貝爾和平獎的巴基斯坦人權鬥士馬拉拉，也在《綜藝報》親自撰文支持，馬拉拉提到：「《愛情美樂地》是提及這部電影讓觀眾深入了解巴基斯坦，這個國家的文化、食物和時尚，更重要的是他們的人民。雖然反對聲浪認為這部電影『不代表我們的生活方式』或是『描繪了巴基斯坦的負面形象』，但是正好相反，這部電影代表了巴基斯坦數百萬計的人民生活樣貌，和他們嚮往自由與完滿的期待，也創造出他們熱愛日常生活的歡樂時刻！」終於讓這部電影得以在巴基斯坦的戲院上映。

在片中飾演跨性別舞者的阿林娜汗，本身也是一個跨性別者，她非常喜歡自己所飾演的碧芭這個角色，她表示：「她是一個狠角色，意志堅定、勇敢獨立、主宰一切且擁有話語權的女性，這些都是我所沒有的特質，我很喜歡碧芭！」阿林娜對於能夠飾演這樣強勢而並非被壓迫的角色感到很欣慰，因為對巴基斯坦大多數的跨性別者而言，受到壓迫已經是現實生活了。作爲一個跨性別者，阿林娜出櫃之後就受到社會的排擠、也不被家人所接受，然而在《愛情美樂地》在國際影展發光發熱之後，家人滿懷欣喜重新接納了她「他們終於接受了我，理解到我並不是靠乞討或性工作來維生。」

出生於巴基斯坦保守中產家庭的導演賽姆薩迪克，他的創作受到家庭和成長環境很深，從小就在距離老家不到十分鐘車程的地方發現了一個跨性別社群，也讓賽姆不禁直言這個故事就像是已經陪伴了他很久一樣。回首過往，才發現這個純然虛構的劇情在他的情緒感受上卻像是帶些自傳色彩，對賽姆來說，在發展這個劇本的過程也像是重新再探索一個自己的成長過程，在這個父權社會結構下長大卻被認為不夠男子氣概的他，藉由研究片中的每個角色，他們的慾望、家庭束縛、對男子氣概的掙扎，陪著他一起再度走過了青少年的歷程。

《愛情美樂地》將於4月28日在台上映。