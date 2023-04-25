由於冷空氣稍增強，明（26）日北部、東半部地區及中南部山區有降雨情形，午後中南部山區雨勢較大，桃園到台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門有8至9級強陣風。氣象局表示，周六至下周日（29日、30日）鋒面通過，天氣轉為不穩定，隨後東北季風增強。

氣象局分析明日降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天上半天水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有降雨情形出現，清晨中部地區亦有零星飄雨機率，午後配合熱力作用下，中南部山區雨勢會比較大，中南部平地雲多偶透光，下半天起水氣逐漸減少，降雨情形將有所趨緩；溫度方面，北台灣整天氣溫只有19到21度，感受偏涼，其他地區溫度變化不大，低溫在19到22度，花東高溫24到26度，中南部則可以來到29、30度，中南部日夜溫差及南北溫差稍大。

氣象局預測未來降雨變化。（氣象局提供）

氣象局說明，周四至周六白天（27日至29日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，周四起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。

氣象局預測未來溫度趨勢。（氣象局提供）

周六晚至下周日（29日至30日）鋒面通過，天氣又趨不穩定，隨後東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，北台灣高溫明顯下降；下周一、下周二（5月1日、5月2日）東北季風減弱，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，北部及東北部氣溫逐日回升。