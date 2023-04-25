韓國總統尹錫悅日前接受外媒採訪時，稱台灣問題應視為全球性議題，引發中韓在外交上的唇槍舌戰。幾日後，相關爭論仍餘波盪漾之際，韓國駐中國大使鄭在浩向中國國家主席習近平轉達訪韓邀請。

韓聯社報導，韓國駐中國大使館25日表示，駐中大使鄭在浩前一日在北京人民大會堂向習近平遞交國書，並轉達尹錫悅期待習近平於今年內訪韓、促進高層交流的資訊。

據報導，鄭在浩還轉達尹錫悅的問候，並呼籲中方繼續對在中韓企予以關注和支援。習近平則表示，歡迎鄭在浩來中國履新，並祝願一切順利。

尹錫悅在19日的路透社專訪中表示，台海局勢緊張是試圖以實力單方面改變現狀導致；韓方立場是與國際社會一道，堅決反對以實力改變現狀。此番言論隨後引發中韓雙方在外交上的爭辯。

中國最高領導人最近一次訪問韓國，是2014年7月習近平對韓國進行國事訪問，之後韓國領導人藉二十國集團（G20）峰會等多邊會議之機共5次訪問中國。去年11月，尹錫悅和習近平藉出席G20峰會的機會，在印尼峇里島首次舉行雙邊會談，之後韓國於去年12月藉韓中外長視頻會議機會邀請習近平訪韓。