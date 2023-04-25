高雄市鳳山區鎮北里長趙志成25日早上遭人偷襲毆打，鳳山分局傍晚逮捕2名共犯，3人目前都在偵訊中。（袁庭堯攝）

晚間鳳山分局逮獲黃男，黃男供稱，一名「友人」先前與趙男有糾紛，付他5萬元幫忙「處理」趙男。（高市鳳山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鳳山區鎮北里長趙志成25日早上走出服務處，遭到2名歹徒持鐵棍突襲，當場濺血。警方獲報到場時與現場民眾合力壓制吳姓嫌犯，另1名黃姓嫌犯脫逃。晚間鳳山分局逮獲黃男，另拘提負責製造斷點、接應的林姓男子。警方表示，3名嫌犯供詞不一，犯案動機、幕後主使者仍要追查。

鳳山分局文山派出所25日8點多接獲報案，警方派員趕抵現場時，持棍暴打里長的吳男來不及逃跑，被員警與現場民眾合力壓制，黃男趁隙逃逸，所幸趙男送醫治療無生命危險。

警方組成專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，循線全力追緝逃逸共犯。專案小組調閱監視器及運用科技偵查，晚間6點在鳳山區中崙二路將黃男逮捕歸案，隨後也在王生明路附近住宅將負責接應黃男的林姓男子拘提到案。

黃男供稱，一名「友人」先前與趙男有糾紛，付他5萬元幫忙「處理」趙男。警方交叉比對吳男、黃男、林男3人供詞，發現出入甚大，警方不予採信，目前仍在偵訊黃男、林男釐清案情。

高市議員鍾易仲今天在議會爆料，趙男被打不是單純治安事件，歹徒承認有人教唆，趙男疑似「擋人財路」才遭殃。議員李雅靜也要市長陳其邁「震怒」、抓到行凶者之餘還要抓到幕後主使者，才能真正解決問題。議員林智鴻也要求警察局儘速破案，切勿讓幕後主使者找人頭頂替。

對此陳其邁強調，案發後第一時間，就要求警方全力緝兇、嚴懲不法，嚴正譴責任何暴力行為，對警方有信心，相信很快能破案。高市警察局長林炎田掛保證說，「跟議長、李議員報告，很快就會破（案）」。

警方查出，黃逃跑至附近的公園後，由林男接應逃跑，明顯是故意設斷點，針對3人說詞持保留態度，相關案情仍要深入追查。