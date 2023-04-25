台積電竹南封裝測試6廠工地，25日晚間19時33分，有民眾報案指稱廠房2樓有黑煙冒出，苗栗縣消防局據報趕往，發現現場無人受困，燃燒面積約300平方公尺，燃燒PP材質機台、CPVC管路，經消防人員搶救後，目前火勢已經獲得控制，並未造成人員傷亡。

位在竹南鎮大埔特定區科專7路、科專2路間的台積電封裝測試6廠，從去年動工至今，已完成主體結構，目前正進行內部設備裝置，由於台積電新廠為苗栗縣竹南鎮、頭份市帶來非常可觀的經濟效益，甚至頭份市及竹南鎮的房地產都因台積電新廠進駐，而大幅漲價，台積電新廠的相關消息，都會引來社會囑目。

25日晚間19時33分，苗栗縣消防局勤務中心接獲民眾報案，指稱台積電竹南6廠工地傳出火警，第2大隊竹南分隊獲報派出人車趕往現場，發現是在廠房2樓冒出濃煙，消防人員迅速上樓布署水線噴救，目前已控制火勢，現場燒毀燃燒PP材質機台、CPVC管路等物品，燃燒面積約有300平方公尺，起火原因正由消防局火調人員調查中。

台積電竹南封裝測試6廠25日晚間驚傳火警。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）