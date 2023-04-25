台電公司上週緊急透過「需量競價」方式，以高價向民間「買電」，藉以紓緩供電不足的壓力。國民黨台北市議員鍾沛君今(25日)指出，台電一度電賣給民眾約3元，卻要用一度14元高價向民間買回，才能堵住電力缺口。2022年台電虧損達歷年新高2675億元，2023年台電累計虧損恐到5460億元，為避免破產，股東會去年通過增資1500億元，竟由經濟部全數認足。她直批台灣電力就是在走鋼索，這全是錯誤能源政策種下的惡果。

日前民營機組破管，動用需量競價以每度10元向民間買電，度過危機。台電本月起又推「需量反應」加碼價，凡參加「即時性調整用電」保證型用戶，在供電緊急時使用自備發電機、或調整製程減少用電，每度收購費（電費折扣）上修到14元，創下有史以來新高。

鍾沛君表示，在發電量不足下，台電為避免大規模停電，暴露出缺電的窘境，不惜花重金向民間買電，想要粉飾太平，替錯誤的能源政策擦脂抹粉，反而種下一系列惡果，夏天尚未來臨，用電已亮紅燈。4月18日台電因備轉容量不足，緊急啟動「需量競價」措施，用每度電最高14元的價格向民間購電，創下有史以來新高。荒謬的是，台電一度電賣給民眾平均約3元，卻要用一度14元的高價向民間買回，才能堵住電力缺口。

鍾沛君舉2022年財報指出，台電虧損達歷年新高2675億元，專家估計若沒有調漲電費，2023年台電累計虧損恐來到5460億元，為了避免破產危機，股東會去年通過增資1500億元，由經濟部全數認足；而這次稅收超徵還稅於民前，要先撥補挹注台電。換句話說，都是從你我的荷包掏錢。

鍾沛君強調，除砸錢向民間高價買電，核電廠除役後，蔡政府的解方是用昂貴的綠電補足缺口，但除了再生能源進度始終追不上以外，其中龐大利益更被質疑是打造「綠金」產業鏈，肥了特定企業、地方勢力的荷包，還牽連地方政客官商勾結，這一切全是錯誤能源政策種下的惡果。

鍾沛君直批，儘管蔡政府始終嘴硬不肯承認，但眼前的事實是，台灣的電力就是處在走鋼索的狀態，禁不起絲毫風吹草動，不啟動核四、善用核能，就無法穩定發電，台灣每天就要活在缺電的恐懼。