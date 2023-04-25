《駭人骨娃娃》莎拉把路邊娃娃撿回家保管，卻意外惹詛咒上身。（威視電影提供）

真實都市傳說改編的全新禁忌鬼娃懼作《駭人骨娃娃》（The Communion Girl）講述剛搬到小鎮的女主角莎拉，與一行人去夜店玩耍，回程路上亂撿一隻古董的人形娃娃，因而誤觸禁忌、惹「鬼娃莫妮索」瘋狂索命的恐怖悲劇，知名影評盛讚：「《駭人骨娃娃》媲美安娜貝爾，一同競爭影迷心中最可怕的夢魘！」

今日釋出正式海報與預告，預告揭露毛骨悚然的懸疑劇情，小女孩陰森地呢喃說一句「我的洋娃娃不見了」，一行人彷彿被下咒般，皮膚開始出現怪斑、莫名被怪力降落到水裡滅頂、身體不自然扭曲飛出去、連電視機裡的女孩都猶如「貞子」般走出來瘋狂索命，最後一幕甚至驚見女主角被「鬼娃莫妮索」扒上的駭人畫面，網友嚇歪直呼「路邊的娃娃真的不要亂撿！」

電影由《佈局》、《馬拉薩尼亞32號陰宅》製片公司Atresmedia Cine以及《香水》製片公司Ikiru Films，邀請擅長執導恐怖片的《闇魔怨》導演維克多加西亞（Victor Garcia）、偽紀錄恐怖片神作《錄到鬼》傳奇執行製片人艾柏多馬里尼（Alberto Marini）擔當編劇，驚心為經典鬼娃題材注入都市傳說與宗教元素，更聯手包括《星際效應》視覺效果、《靈異孤兒院》音效、《屍物招領》化妝、《梵蒂岡驅魔士》特效、《香水》服裝設計、《痛苦與榮耀》剪輯等強大幕後團隊打造陰森氛圍，一步步將觀眾嚇到坐立難安。

從小就愛恐怖片的導演維克多加西亞，新作刻劃一群年輕人誤觸詛咒故事，提及：「電影中鬼娃莫妮索是暗黑版『彼得潘』，沒有人陪她玩，所以她開始找人陪她玩。」並笑說這是一場鬼娃娃的成長之旅：「是時候該成長了、是時候該玩了、是時候受苦了！」《駭人骨娃娃》將在5月26日全台上映。

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