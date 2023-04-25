聯華食品大火，產險業者透露，聯華老闆佛心投保，國泰產險理賠金額恐破「億元」大關。(資料照)

聯華食品彰化廠今發生嚴重大火事故，造成7死、15傷，金管會證實，第一產物保險承保該公司商業火險，國泰產險則承保雇主意外責任險，但未透露細節；產險業者私下表示，聯華食品老闆「佛心來著」，雇主意外責任險每人死亡的理賠金額高達千萬元，與一般雇主投保單一個人死亡300萬元保額高出許多，且聯華單一事故的理賠上限為2億元；由於這次死傷嚴重，業者初估，單「雇主意外責任險」的總理賠金額恐破「億元」大關。

對此，國泰產險回應 不便透露客戶(聯華)細部資訊；國泰產險發言人許嘉元僅表示，雇主意外險有再保出去，自留比例很低。

產險業者指出，若從新聞畫面判斷，除非有人故意縱火，否則，在廠房發生大火，不是機器老舊，就是管線設計等有問題，雇主難辭其咎，更簡單來說，「雇主意外責任險賠定了」。

雇主意外責任險主要是員工因執行公務時發生意外，向公司求償時，保險可以讓雇主減輕相關賠償負擔與責任。

據了解，第一保承保的商業火險，主要包含營業中斷險、公共意外險以及電子設備保險；第一保指出，營業中斷與電子設備這兩區塊會產生理賠，不過，確實的理賠數據，要進入現場查勘才能確認。

產險業者指出，由於聯華食品有產能壓力，將會積極復工，營業中斷的時間不會太長，加上傳產的電子設備價值不比科技業高，第一保的理賠金額應該不會太高。