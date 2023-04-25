北市一名方姓男子搭乘客運時選坐最後一排，待車輛上國道時，方男竟掏出生殖器，還不斷掏弄，嚇壞鄰坐女乘客，但因車輛行進中不便起身，她硬是忍耐了10多分鐘，才衝向前告知司機並報警處理；法官依犯公然猥褻罪，判處方男有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，去年3月15日下午4時25分許，方男搭乘客運，上車後選擇坐在最末排座位，而被害人A女則坐於最末排靠窗座位，當客運行經圓山交流道接國道1號公路南向入口匝道時，方男竟徒手將自己的生殖器掏出並不斷套弄，A女發現後向公車司機反應並報警處理。

方男到案後否認犯行，辯稱自己是因為生病很難受，前一天因為母親過世在殯儀館，整晚都沒睡覺，自己會尿失禁，因為住院沒有換衣物有濕疹，突然尿失禁才用手去壓著，希望不要尿出來，當時也有遮著，沒有意圖給人看。

而A女出庭時證稱，她當下腦袋一片空白，後來拿出手機傳訊息給老公，但老公沒有看訊息，且在國道上乘客不能起身，上國道時間大約10幾20分鐘，直到有乘客要下車，她才衝到最前面告知司機。

法官認為，Ａ女與方男素不相識，並無設詞誣陷方男之可能及必要，而Ａ女坐於靠窗坐位，倘Ａ女欲離開座位，必然須起立跨越過方男座位，Ａ女「猶如被困於座位內」，且她確實在第一時間即以手機立刻傳訊給配偶，有其通訊軟體LINE對話紀錄可作為補強，因此採信A女證詞。

法官審酌方男在行駛於國道之公車上，公然裸露生殖器為猥褻行為，時間長達10餘分鐘，造成目擊之民眾心理不舒服、恐懼或陰影，且不顧車上其他乘客之感受，亦破壞社會秩序及善良風俗，甚為不該；參以方男否認犯罪之態度，法官依犯公然猥褻罪，判處其有期徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

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