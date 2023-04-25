桃園市勞檢處到聯華中壢廠從火災預防角度勞檢，發現防爆區域畫分跟防爆裝備不足，將開罰10萬元。(勞檢處提供／蔡依珍桃園傳真)

聯華食品彰化廠大火釀7死3命危，聯華在桃園也有中壢廠跟林口廠，桃園市勞檢處下午立即到中壢廠從火災預防角度實施勞檢，驚見中壢廠的液化石油氣作業區也未依規定實施防爆區域畫分和設置防爆裝備，將依職安法開罰10萬元，另也將針對全市食品大廠啟動專案檢查，依法嚴查。

勞檢處指出，近5年對聯華中壢廠共實施15次勞動檢查，發現有機械捲夾防護措施不足等問題，共開立20條缺失，合計裁處39萬元罰鍰。

因應聯華彰化廠大火釀7死3命危，勞檢處為預防轄內發生相同災害，立即派員前往中壢廠，從火災預防角度嚴查，發現中壢廠製程區的液化石油氣作業區，未依規定實施防爆區域畫分，也未設置符合規定的防爆設備，已違反職安法，可裁處3至30萬，因聯華是上市公司，因此將裁處10萬元，勞檢處將持續追蹤改善，如後續複查仍未改善，將依法加重處罰，直到完成改善為止。

勞檢處呼籲轄內工廠事業單位應加強檢查消防安全設備功能正常、生產機械之間的通道保持暢通、化學品原物料放置、緊急應變措施及平日演練疏散，同時針對使用液化石油氣作業場所，應依規定畫分防爆區域，並設置具有防爆性能的電氣機械、器具或設備。

勞檢處提醒業者透過定期教育訓練，明確告知勞工有關工作場所之危害及火災疏散動線，事業單位如有相關職業安全衛生法疑問，請務必洽詢勞檢處尋求協助，勞檢處也將針對食品大廠啟動專案檢查，依法嚴查。