男星吳慷仁近期的新作《模仿犯》甫一上線便吸引眾多粉絲觀看，而他也在其中以精湛演技讓觀眾們沉浸於懸疑的氛圍之中。豈料，他昨(24)日在臉書上發文，證實自己身體出狀況，引發粉絲擔憂。

現年40歲的金鐘視帝吳慷仁參演過諸如《一把青》、《華燈初上》、《模仿犯》等各式劇集，屢屢掀起話題。豈料，相當敬業的他於昨日在臉書上親揭「身體出現一狀況」，指出自己的聲帶因去年11月份左右，一邊拍攝有生之年，一邊配音模仿犯的後期製作，加上過往拍攝的過渡使用與疲憊，使聲帶長了個水泡，然而因為工作未完成，只能一邊觀察一邊舒緩等待治療。

對此，吳慷仁透露自己經過醫生檢查後，發現「聲帶有一點萎縮」，讓他嘆道：「只能面對了。」不過，他也於文中提及最近的治療狀況，表示自己配合治療後，終於恢復到現在的聲線，因此鬆了一大口氣，並逗趣表示：「終於看到她(醫生)能笑得出來了，不然真的怕怕。」

此外，吳慷仁也藉此機會坦承：「年輕的時候覺得一些小傷都能自己痊癒，直到現在有了些年紀，發現身體有它的週期，時間到了或是用得多了，就會退化或是需要進場保養。」更於文末向粉絲呼籲：「真心希望年輕的朋友們，能夠更愛惜自己的身體，我們還需要它跟著我們繼續奮鬥許久，共勉之。」