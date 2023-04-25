北市重慶北路二段25日晚間8時許發生一起女童墜樓意外，曹姓父親晚間短暫離家到管委會開會，不料3歲女童攀爬上窗戶，經目擊者看到7樓窗戶有孩童，立即通知保全人員幫忙，女童仍不幸墜樓，經送醫宣告不治。

3歲曹姓女童疑一人在家，爬上外推的半開氣密窗，懸掛在半空中，經附近鄰居發現，立刻通知保全人員聯繫家人，但女童等不到救援，已從7樓高墜落，經送往馬偕醫院救治，9時許宣告不治，警方聯繫家屬進入屋內採證，調查女童墜樓原因，後續將報請檢察官相驗。