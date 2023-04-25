證交所25日召開董事會，報奉主管機關核定盈餘分配為每股現金股利2.7元，以及股票股利1.3元，增資發行新股共133,298,533股，已發行股份總數增為1,158,671,868股。

證交所副總陳麗卿指出，證交所獲利來源主要還是與台股量能表現有關，每年都會考量獲利情況及配發比率，經董事會同意後，適度配發股票股利，以充實資本額。

據統計，證交所自106年度起連六年配發股票股利，在完成盈餘轉增資後，實收資本額由現行的102.53億元增加至115.86億元。

證交所董事會並決議修正「有價證券上市審查準則」暨「有價證券上市審查準則補充規定」部分條文，依「上市櫃公司永續發展行動方案」及「公司治理3.0-永續發展藍圖」，增訂申請股票上市公司董事會成員不得為單一性別，且其獨立董事席次不得少於董事席次三分之一，以促進董事會成員組成多元化暨強化董事會監督功能。

證交所指出，自公告條文修正後，今年送件上市的公司，最晚要於明年股東常會完成改選，明年則要在掛牌前先符合相關規定，114年申請上市公司就會直接列入審查條件，已掛牌上市公司將根據各家董事改選時程完成相關修正條件。