大陸自然資源部部長4月25日在大陸全國自然資源和不動產確權登記工作會議上宣布，中國大陸全面實現不動產統一登記。這意味著經過十年努力，從分散到統一，從城市房屋到農村宅基地，從不動產到自然資源，覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。

58安居客房產研究院院長張波表示，今年大陸實現全國實現不動產統一登記的意義重大，有三點值得關注。

首先，為產權保護提供基礎。「實現不動產統一登記有利於提高資源資產利用效益和社會管理效益，並更好地保護不動產權利人合法財產權，保障不動產交易安全，維護正常的市場交易秩序。通過建立了完整、清晰的不動產登記，才可形成全國不動產的全景圖，也才能更好健全產權保護制度，並配套以一系列的管理動作。產權保護的前提是不動產登記，有了完備的資訊之後才有可能提供相應支撐。」

其次，有利於房地產長效機制的有效落地。房地產調控的優化也依賴於房產資訊的全面化，房地產稅的試點也推行也要以不動產登記的資訊為基礎。全國範圍的房地產數據聯動，有助於摸清全國房地產市場的實際情況。從長遠來看，一方面，更加及時、全面、準確的資訊，會使得調控政策的出台更加有效和精準；另一方面，這也是推進房產稅的必經之路。

最後，有利於提升民眾的相關辦事效率。通過建立不動產統一登記制度，可有效減少政府行政成本，方便企業和群眾，減輕當事人的負擔。尤其是不少涉及到產權相關的需要分散登記的事務，在統一登記後的操作效率會大大提升。