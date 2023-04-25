申請低收入戶的補助很丟臉嗎？一名單親媽媽表示，她想要申請低收入戶補助來減輕生活壓力，結果竟遭到女兒強力反對，還說「被知道是低收入戶會很丟臉，不想被同學看不起！」而這時一旁的兒子趕緊緩頰，表示自己可以去打工貼補家用，讓這名媽媽倍感窩心。貼文一出，引來眾網友留言打氣，淚喊：「妳已經很棒了」。

原PO在《爆料公社》發文透露，她獨自一人扶養一對兒女，一天做2份工作，工時長達10多個小時，這些年來完全沒有接受過別人的資助，因為除了這2個孩子外，她可說是舉目無親，目前女兒即將升上國中一年級，兒子則是就讀高中三年級。

辛苦工作多年，原PO近期明顯感受到體力大不如前，因此想要減少一份工作，而同事也建議她申請低收入戶補助減輕生活負擔。讓人意外的是，當她和孩子們聊到此事，女兒竟強力反對：「被知道是低收入戶會很丟臉，千萬不能去辦，不想被同學看不起！」

所幸一旁的兒子趕緊打圓場，直說要去打工分擔家計，而原PO雖然被貼心的兒子感動，同時也被女兒的觀念中傷，大嘆：「我只好繼續撐起，不敢再有想減少工作量的想法」。

貼文曝光後，讓不少網友覺得相當心疼，「中低收入戶與單親媽媽補助蠻多錢的，至少你不用這麼辛苦」、「辦就對了！要面子請自己獨立養活自己」、「女兒死要面子只會讓媽媽活受罪」、「跟女兒說國中畢業自己半工半讀，她才知道賺錢的辛苦」、「不能只是這樣辛苦自己，累垮了不值得」、「妳已經很棒了，撐不下去就不要硬撐，兒女長大有自己人生，不要為了他們而活」。