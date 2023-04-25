美國總統拜登週二（25日）宣布競選連任，副手是現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），競選操盤手是45歲、出身政治世家的女性羅德里蓋茲，童年開始參與社會運動，9歲時就有遭警方逮捕的紀錄。

英國廣播公司報導，拜登競選連任的競選團隊總幹事是45歲的民主黨人羅德里蓋茲（Julie Chavez Rodriguez），出身政治世家，外祖父是1960年代至1970年代領導美國農民勞權運動的墨西哥裔左派人士查維茲（Cesar Chavez），外祖母海倫（Helen Fabela Chavez）也是工運健將。拜登就任總統當天即在橢圓形辦公室展示查維茲的半身銅像，這尊銅像是由查維茲的兒子保羅出借給拜登。

美國總統競選連任的操盤手確定由羅德里蓋茲擔任。

拜登在白宮辦公室擺設的查維茲半身銅像。（圖？美聯社）

羅德里蓋茲出生於美國加州，《紐約時報》稱她童年就開始參與社會運動，奠定她從事社運的技巧與信念。9歲那年，她在一家超市外的抗議場合發送宣導農藥有危險的傳單時遭到逮捕。

羅德里蓋茲畢業於加州大學柏克萊分校，曾在外祖父的基金會工作8年，後來進入前總統歐巴馬（Barack Obama）主政時期的美國政府效命。這是羅德里蓋茲首度踏進華府政治圈，她從聯邦政府內政部起步，一路往白宮高升，最後做到歐巴馬的特助。

羅德里蓋茲也曾在現任副總統賀錦麗手底下工作。2016年她擔任賀錦麗參選加州聯邦參議員的競選總幹事，賀錦麗如願選上參議員；2020年，羅德里蓋茲又幫助賀錦麗成功獲得民主黨提名，賀錦麗得以與拜登搭檔競選總統。

羅德里蓋茲2020年起就在拜登麾下工作，當年總統大選期間，她擔任拉丁裔選民服務的顧問。2022年期中選舉之前，她升任白宮高階顧問，也是白宮官位最高的拉丁裔女性。