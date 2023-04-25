19歲泰國女網紅蘇皮查‧普雷達加羅恩（小名：Gigi，全名Supitcha Predajaroen），4月19日下午3點20分被發現與男友雙雙陳屍家中，兩人頭部均受槍傷，現場有一柄用過的手槍和兩發子彈，警方初步推斷是男方對女方開槍後自盡，許多網友湧入蘇皮查的社群平台表達不捨。

據《曼谷郵報》報導，蘇皮查的好朋友向警方報案，表示一直無法連繫到她，去她的公寓查看後發現房間內有屍體，燈和空調都開著，於是立刻報警，屍體身份是蘇皮查與21歲的男友普敏發柴瓦亞（小名：Ikkyu，全名Phumiphat Chaiwanichya），兩人頭部皆有槍傷，房間內發現一支手槍和兩顆用過的子彈，警方將檢查公寓的監視器，確認是否有其他人涉案。

隔一天國家警察局局長波杰（Pol Gen Damrongsak Kittiprapas）表示普敏發是空軍軍校學生，在案發現場的手槍屬於普敏發的爸爸，他爸爸是去年退役的泰國皇家陸軍前助理總司令，身份大有來頭。

警方初步調查案發現場只有兩人，認為普敏發可能涉殺了蘇皮查，之後害怕畏罪自殺了，蘇皮查的母親表示普敏發曾毆打蘇皮查，兩人一度分手，但後來又復合了，且普敏發經常玩槍並隨身攜帶，蘇皮查母親曾讓女兒小心一點。

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