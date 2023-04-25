為提升後備戰力，台北市後備指揮部自4月24日至28日，辦理112年度第2梯次的後備軍人教育召集訓練，副市長林奕華25日在台北市軍人服務站長吳遠里及兵役局長李治安的陪同下前往台北市替代役中心關懷慰問接受教育召集的應召員，全程由台北市後備指揮部指揮官紀武昌上校接待。

林奕華首先代表市長蔣萬安及市民向應召員在接獲召集令後，能夠暫時放下平日工作，展現「聞令應召」的守法精神，投入參與本次教育召集訓練表達感謝，更對國軍肩負的保家衛國使命，致上最高敬意。林奕華表示，國軍與後備軍人是協助國家防、救災不可或缺的重要力量，市府未來將持續支持國軍，並與國軍密切合作，攜手守護台北。

同時，林奕華也帶著最具公館商圈特色的點心及手搖飲，為參加教召的後備軍人加油打氣，並鼓勵召員們好好利用此次召集訓練的機會，重新熟悉武器裝備操作、實彈射擊及戰術行軍等各項戰技，以因應未來國家作戰需求，提高臨戰應變能力。

紀武昌上校表示，本次以「就地動員、就地編成、就地訓練、就地守備」方式，並結合作戰需求實施教育召集訓練；此外為滿足應召員「膳食需求」，台北市後備指揮部在北市替代役中心設置「野戰廚房」執行「野戰炊爨」，現場由15人負責此次近200名相關人員的膳食作業，林奕華也特別到「野戰廚房」為負責炊事的召員打氣。

林奕華與召員開心互動，最後不忘暖心提醒大家注意身體保健，訓練時隨時補充水分，預防中暑，如有任何問題歡迎隨時向兵役局反映，更期勉所有後備夥伴順利完成訓練，返回工作崗位後，能繼續與北市府一起努力打拚，共同打造永續、共融、希望的首都城市。