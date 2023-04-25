泰山（1218）市場派發動5月31日股東臨時會全面改選董事，泰山突然在25日傍晚預告要做重大說明亦引發市場想像；唯泰山強調係應證交所要求提出五項說明，其中有關與寬量國際的顧問合約，且確認支付8,000萬服務費，而購買二幅吳冠中畫作將作為固定資產，並澄清透過仲介做不動產交易不成，並無3,000萬支票開出，而對於主管機關要求公布泰山現金餘額，截至目前為止為70.48億元。

泰山指出，有關聘任寬量國際之核決程序依據，係按泰山暨有慣例之內部顧問聘用方式，屬於董事長之核決權限範圍內，無須各部門主管會簽流程，而依照該顧問合約所給付予寬量公司之顧問報酬及交易服務費等費用，係參酌泰山核決權限表、取得或處分資產處理程序等規定，在非有關工程類採購作業、設備管理，亦非屬固定資產管理、長短期投資管理等項目下，即使支付貨款超過五千萬元亦不需提請董事會決議，而委任律師亦補充泰山支付寬量顧問服務費為成交額的1％服務費也就是8,000萬元。