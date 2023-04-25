台北市南華高中的南區青少年領袖陣營計畫，希望透過據點關懷，陪伴15至18歲未升學未就業、中輟或中途離校的徬徨少年，探索人生道路，日前赴唐氏症基金會指導唐氏症青年製作餐點，回饋社會。校方表示，南青陣精神即是希望讓青少年在迷惘中看到曙光，找到人生的方向。

參與南區青少年領袖陣營（下稱南青陣）學生約90多位，大多透過學校、社工、司法體系轉介而來。南華高中表示，這些學生曾是隱藏在社會角落中「被遺忘的孩子」，希望透過提早發現及關懷，讓他們有不一樣的未來。

南青陣學生前往唐氏症基金會，指導唐氏症青年製作熱壓吐司、蜂蜜檸檬氣泡飲、生菜沙拉，學生小魚（化名）分享，能將上課所學，分享給他們真是很棒又很有意義的事。學生小羊（化名）則說，出發前相當擔心自己會做不好，表現得很差或中途放棄、逃跑，沒想到實際參與後，他非常開心，也很順利地完成任務。

帶隊教師分享，有些學生害怕與人接觸，有人則不擅於表達，透過此公益活動，不僅讓學生認識自己，勇敢自我突破，也回饋社會進行愛的分享與傳遞。

南華高中校長莊惠安表示，本校向來以轉銜、安置、輔導聞名，南青陣精神就是透過不斷地探索、省思、學習、服務，讓青少年在迷惘中看到曙光，找到人生中的方向，繼續生命的無限可能。