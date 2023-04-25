就房貸部分，今年3月底止，整體餘額達9.37兆元、月增261億元，童政彰分析，主要是三月工作天數多、新交屋的交屋潮回到過往水準，但就年增率來看，是持續緩步下降的，他強調，房貸餘額年增率從2021年6月高點10.29％以來就持續緩步下降至今年3月的5.02％。整體房貸逾放餘額為63.12億元、逾放比0.07％，授信資產品質維持健全。

童政彰分析，房貸年增率下降主要有三大因素，一是相關部會執行行政院所訂的健全房市政策效果陸續浮現；二是2021至去年央行連續升息、三是國際經濟情勢也是利率持續上漲，民眾預期升息趨勢下，導致購屋意願呈現保守趨勢。

在建築貸款部份，今年3月底止餘額達35.18兆元，雖然月增114.26億元，但就年增率來看仍持續明顯下降，3月的8.49％，比上月9.34％還低，童政彰指出，建築貸款年增率在2021年1月創下新高16.77％後就持續下降，在行政院健全房產政策、央行升息、通膨導致建材價格上漲等因素下，建商推案保守。今年3月逾放金額為23.86億元、逾放比0.07％，授信品質健全。

童政彰指出，整體不動產貸款年增率在2018年12月底前並沒有明顯成長約在2.99％至5.35％間，2019年才開始逐年成長至2021年6月創下11.51％的高點後逐步下滑，直至今年三月底的5.95％再創新低點。

目前國銀房貸餘額前五大銀行為：土銀、台銀、中信、合庫、北富銀，五大行房貸餘額占本國銀行的41.09％。

對於近日平均地權條例、打炒房措施出爐，銀行業者指出，據國泰房地產指數去年第四季來看，全國房價上漲幅度、交易熱度都已有減緩的現象，對房貸業務多少都有衝擊，因應升息、通膨等大環境變化與政府政策，會讓銀行更傾向聚焦耕耘穩健的優質客群，且在房市盤整期間，會更鎖定有剛性自住客戶需求。