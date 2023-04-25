去年，伊朗道德警察逮捕一位頭髮稍微露出頭巾的女性，並在之後重傷而死，造成伊朗全國的長期抗議。但是此事並沒有使伊朗讓步，2位伊朗具有聲望的女演員，在個人網上上發布不戴頭巾的照片，被德黑蘭警察起訴，面臨拘禁或是罰款。要是處理不當，可能再出現群眾抗爭。

以色列時報(Times of Israel)報導，伊朗私人媒體塔斯尼姆通訊社(Tasnim News)稱，61歲的卡塔詠-里希(Katayoun Riahi) 和 53歲的潘蒂•巴赫朗(Pantea Bahram)特別在公共場合摘下頭巾，並把照片發布在網路上，已明確觸犯道德法，德黑蘭警方收集證據後，將案件移交伊朗司法部門。

如果真的被起訴，兩人可能面臨罰款或監禁。

Actress Pantea Bahram posed for photos without a headscarf at the screening of the last episode of the dramatic series, “The Lion’s Skin,” in Tehran.



More and more women in Iran are peacefully defying the state's forced-hijab rule.#پانته‌آ_بهرام#بیحجابی_سراسری pic.twitter.com/H16JEr99PE — IranHumanRights.org (@ICHRI) April 20, 2023

去年9 月 ，22 歲的瑪莎·阿米尼 (Mahsa Amini) 因涉嫌違反頭巾法，被警方拘留期間死亡，引爆伊朗全國各地的街頭抗議，被認為是 1979 年革命以來，伊斯蘭神權政府面臨的最大威脅之一。最終是在解散道德警察這個編制後，民眾的怒火才逐漸平息。但是一切只是換湯不換藥，一般警察仍然負責管理民眾的頭巾，甚至在本月早些時候，警方表示，他們將使用人臉辨識技術，在公共場分析那些違反伊朗強制著裝規定的女性。

女星巴赫朗是在上星期參加電影放映會時，自己拍了一張沒有戴頭巾的照片，並傳在網路上，而里希是在個人網路空間，發布自己在德黑蘭公共場所的自拍照，她沒有戴頭巾。

難以致信的是，伊朗曾經是中東地區最世俗化的國家，女人有精緻的妝容和迷女裙與高跟鞋，電影院播放著美國好萊塢電影。然而，1979 年伊斯蘭革命後不久，神權政權改變了一切，婦女的面容只能被家人看到，不能露在公共場合露出，外出必須戴頭巾。