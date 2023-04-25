台股今上演大逃殺戲碼，高價股釀災、台積電跌破500元，台股指數1萬5400點關卡失守，收在1萬5370點；聯博投信今舉辦第2季市場展望記者會，股票策略長李長風表示，當前景氣前景不明，下半年經濟有衰退風險，大型科技公司近來法說會所言的展望，能否兌現更是未知數，景氣、盈餘都有下修風險。

今年初美股、台股反彈上漲，李長風認為，主要預測機構預估美國聯準會，最快今年底前會進入降息循環，當前股市評價已反映降息的樂觀氣息，下半年股市展望會較為保守，恐怕難以維持今年第1季的擴張趨勢；李長風預測，若整體企業盈餘下修，如5％、10％，股市將會有等同降幅，下半年挑戰以「嚴峻」來形容。

有鑑於第一季股市漲幅反映對降息的預期，加上目前市場對盈餘下修預估，可能尚未完全反映在股市評價上；因此，李長風認為，著重精挑細選具抗壓性的類股，將會是第二季的選股重點。

李長風表示，股市投資應秉持高品質、追成長、顧防禦三大重點，看好較不受景氣影響的醫療保健、核心消費、通訊服務等防禦型股票。

聯博集團美國非投資等級債券投資總監Will Smith表示，矽谷銀行事件過後，銀行在提供信貸時將比以前更加謹慎小心，間接地將導致經濟成長速度放緩；他預期，第2季全球經濟成長走勢略為疲弱，美國2023年年底前的經濟成長率將接近於零，通膨也將逐步下滑，各國貨幣政策將不如2022年積極，可為2024年經濟回溫打下基礎。

由於不同債種各有特定表現機會，Will Smith建議追求平衡風險與收益的投資人不妨均衡配置投資等級債券、非投資等級債券，並適度配置具避險功能之美國公債的槓鈴策略，相對能因應經濟衰退風險增加的投資環境。追求較高收益的投資人，則可選擇布局多元債種的非投資等級債券基金。