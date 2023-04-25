日本防衛省統合幕僚監部25日發佈消息稱，中國海軍航母山東艦已離開太平洋並駛向南海。據統計，山東艦於4月7日至24日期間在太平洋巡弋，其艦載戰機和直升機起降合計達到約620次。
日本《共同社》引述防衛省統合幕僚監部消息表示，防衛省首次確認並公佈中國航母在太平洋上起降艦載機始於2018年，這次山東艦在太平洋進行艦載機起降次數創下新高。山東艦是中國的第2艘航母，在此之前的太平洋航母演訓都是由首艘航母遼寧艦進行。
據防衛省消息說，山東艦等中國艦艇24日晚8點左右在沖繩縣與那國島以南約360公里處航行，之後駛向南海。
報導表示，這次是山東艦首次在太平洋活動 ，它於5日在沖繩縣波照間島以南海域向東航行，之後在太平洋上大範圍移動。7日以來，日方已連續確認到有艦載機起降，日本海上自衛隊艦艇實施監視，航空自衛隊戰機緊急升空應對中方艦載戰機起降。
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