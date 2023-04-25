安農溪河床乾涸。（宜蘭縣議員陳文昌提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉安農溪已乾涸數日，四處可見魚蝦屍體，民進黨縣議員陳文昌痛批台電蘭陽發電廠未遵守去年6月與宜蘭縣政府環保局的協商會議結論，仍在枯水期斷水歲修，做法傲慢；蘭陽發電廠回應，原本協商於去年11月豐水期歲修，但當時水位太高無法檢修，只好恢復原本歲修期程。

蘭陽發電廠引蘭陽溪及清水溪的水發電，發電後將水排至安農溪，歲修期間為保障工作人員安全，需要完全斷水，每年會在4、5月枯水期歲修，恰巧斷水期間為安農溪枯水期，易使溪床乾涸。

去年6月由環保局與陳文昌於宜蘭縣安農溪總體發展協會總部召開「安農溪溪水乾涸環境生態維護案協商會議」，最後結論為發電廠同意調整每年例行性歲修時間，由原來4至5月隧道檢查作業，修改到11月中旬至12月中旬執行。水利署第一河川局則將視每年水量狀況挖取蓄水池，以利生態有水棲息。

陳文昌今至安農溪察看時，卻發現田心橋至行建橋之間的溪床完全沒水，指「魚蝦一次性毀滅，談何生態？怎麼保護？令人心痛！」經追查後確認是發電廠斷水歲修造成的，不禁抨擊發電廠做法傲慢，不到半年時間依然故我。他呼籲權責機關及鄉民一起站出來，共同譴責監督並要求改善。

蘭陽發電廠解釋說，去年11月嘗試派員歲修，但適逢豐水期，引水隧道水位太高而無法檢修，只好恢復本月24日至28日，為期5天的歲修期程，施工斷水前有邀農民參加協調會，至於生態問題，需另尋其他途徑解決。安農溪主管機關水利署第一河川局說，會再與發電廠溝通，找出妥善的處理方式，保護生態環境。