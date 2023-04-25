台灣近日接連發生聯華食品廠及調查局兩起火災，引發討論。媒體人謝寒冰25日在《國民大會》節目強調，很多工廠都有防災訓練，但是真的把燈都關掉摸索逃生嗎？公務機關的安檢是有真的安檢嗎？執行面值得檢討。這些事情不能就這樣算了，火災原因要查清楚，調查局應該趕快列出一個清單，告訴我們到底損毀了哪些設施，有哪些資料遭受到波及，以及已經備份了哪些資料，沒有公開透明的話，民眾永遠不可能安心。

「這會不會太扯啊？這是管理這麼重要資訊的地方，結果我們的消防設施這麼爛！」謝寒冰表示，都已經燒到火這麼大了，然後警鈴才響，表示警報系統本身都有問題，感應非常不靈敏。「不過我覺得這個處燒掉也差不多啦！」因為它叫資通安全處，請問我們的資通安全受到什麼保障？這幾年我們資通外洩得多厲害？所以這個處本身也是個廢物單位，不是這樣嗎？

謝寒冰質疑，這個事情不能就這樣算了，不要到時候又說哪個小動物把電線咬斷了，這一定要去查。如果是因為電線老舊的話，整個調查局電線全部給我更新！很奇怪的是，晚上8點47分，調查局裡面一堆人！最早報警的是誰？路邊的路人看到！

謝寒冰提到，台灣公務機關當然都有安檢，問題安檢是真的安檢嗎？假設說今天警政署大樓不合格，那怎麼辦，警政署關起來？所以這怎麼改善？公務機關大家想說他還要辦公，那就算了。這種陋習一定要改。這次他說沒有燒，可是你說沒有燒，我們就要相信沒有燒嗎？希望趕快列出一個清單來，告訴我們到底損毀了哪些設施，有哪些資料遭受到波及，然後你們備份了哪些資料，沒有公開透明的話，民眾永遠不可能安心。

謝寒冰還談到聯華火災指出，很多工廠都有防災訓練，但一年一次或一年兩次，你會記得嗎？尤其在慌亂的時候，本來是看得見的，在訓練的時候，是真的把燈全部都關掉，讓他們自己去摸索逃生嗎？所以那個情況都是不一樣的。很多訓練其實就是做表面工夫，告訴大家往哪裡走而已。所以訓練本身要紮實，通報本身要加強。還有這個火為什麼會突然之間起這麼大？這應該要去徹查清楚。

謝寒冰直言，自己以前在超市打工時，曾被困在冷凍庫，裡面其實有安全裝置，但自己不知道，後來有人打開才獲救，才5分鐘而已，但覺得好久，因為裡頭整個是黑的！冷凍庫是零下20度，那時夏天穿短袖所以有經驗。