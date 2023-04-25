上周五的朝野協商中，衛福部在傾聽在民間團體與各界的擔憂下，僅保留特殊緊急需求情況的修法方向，但醫改會透露，衛福部在執政黨施壓下，打算於明日的協商將第9條改回原院版條文。（醫改會提供／林周義台北傳真）

再生雙法預計明日進行朝野協商，外傳衛福部在執政黨施壓下，打算在明日將《再生醫療法》第9條的附款許可規範改回政院版條文。醫療改革基金會今日晚間緊急發出聲明稿，表示嚴正抗議。若執政黨一意孤行開側門，醫改會將聯合消費者、法律、勞工團體等多個民間團體發動抗議行動，呼籲執政黨勿讓政治凌駕在病安與倫理之上。

《再生醫療法》草案出爐後，許多專家都對第9條的附款許可抱持爭議，條文允許廠商在3種情況免申請藥品許可證，第1種情況是生命危急，另2種情況則包括經執行人體試驗證實初步療效、提供不含基因改造或轉殖的人類細胞及其衍生物的細胞治療。由於要求過於寬鬆，外界質疑是為廠商開大門。

上周五的朝野協商中，衛福部在傾聽在民間團體與各界的擔憂下，僅保留特殊緊急需求情況的修法方向，但醫改會透露，衛福部在執政黨施壓下，打算於明日的協商將第9條改回原院版條文，對此醫改會予以嚴正抗議。若明日朝野黨團協商，執政黨仍一意孤行地開側門、回到原院版條文，醫改會將聯合消費者、法律、勞工團體等多個民間團體發動抗議行動。

醫改會表示，正如衛福部長薛瑞元於上周五朝野黨團協商中所言，在原部版第9條的第2、3款，範圍過大、太過普遍，有門放得太寬的疑慮。若已經證實安全且有療效，就應該走第8條的路，而非造成各界的疑慮，擔憂未來可能會直接引用第9條，而不按第8條來做，將無法有效把關品質與安全。

醫改會重申，該草案推動再生醫療應用的前提，應如立法宗旨所揭示，要兼具安全性、必要性、有效性，並建立於公眾信任與合理保障當事人權益的均衡基礎上，以實證為基礎，慎重且具體地從源頭把關程序及品質，才可能擴大再生醫療技術的適用範圍，鄭重呼籲執政黨勿讓政治凌駕在病安與倫理之上。