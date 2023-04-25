台灣壽險業財務狀似「慘」業，去年來面臨投資型保單、美元保單等熱門商品銷售大減，影響所及，初年度保費收入大跌逾三成，中華信評25日指出，壽險業的現金流量「產生能力」也因此受限，導致2022年流動性緩衝空間縮小，是近五年來最明顯的縮減。

台灣壽險公司的外匯避險成本，可說是亞洲同業當中最高，疫情期間情況更糟，去年來壽險業的資本利得縮窄、獲利面臨阻力，中華信評認為，相關業者的管理流動性的穩定，面臨更多挑戰，如果外部的不佳情境發生，業者需要對投資進行處分以獲取流動性，最佳化投資組合的選擇彈性可能變少。

中華信評估計，壽險公司的平均資產報酬率2021年為1.1％，2022年大降至0.4％，預估2023年仍將受限在約0.3％～0.4％之間。相關業者若欲在流動性與獲利目標之間求取平衡，必需仰賴允當的資產與負債管理。中華信評亦根據2022年授評業者的財務資料，認為約73％的投資資產可在壓力情境下產生現金流量，或由業者出手出售，以換取現金流。