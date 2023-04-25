韓國總統尹錫悅抵美展開國是訪問，26日將與美國總統拜登舉行高峰會談，討論朝核威脅、台海緊張情勢及半導體供應等議題。韓國民眾對北韓的威脅愈來愈憂心，美國如何強化「延伸嚇阻」（即核保護傘）打消韓方安全顧慮，備受關注。白宮國安顧問蘇利文透露，為應對北韓挑釁，峰會上將公布美國對韓提供延伸嚇阻的「重大」更新，有望釋放極其明確的訊號，充分證明美國信守對韓安全承諾。

蘇利文24日表示，美韓峰會將針對延伸嚇阻等宣布「重大可交付成果」（major deliverables）。韓聯社報導說，美韓領導人將為延伸嚇阻另發表聯合聲明，意味著美方將寫入「明確且可驗證地」確保韓國國家安全的方案。韓國坊間甚至預測，美韓「延伸嚇阻聲明」將明文寫入一旦北韓對韓發起核攻擊，美國將進行核報復的表態。

韓聯社指出，美韓領導人曾在去年5月的會談上表示，美國在韓國「有事時」提供的延伸嚇阻手段中包含核武，實際上已經闡明「以核制核」的反制方式。但隨著朝核威脅變本加厲，韓國民眾的憂慮日益加劇，甚至有輿論要求韓國自主實現核武裝。

美國國務院對朝政策特別代表金聖25日出席韓國智庫峨山政策研究院在首爾主辦的「2023峨山政策年會」，他也表示，美韓領導人將在華盛頓進行一場非常重要的討論。他說，美韓領導人會談結果將有助於讓韓國國民放心，還會向朝中發出重要訊息。金聖還強調，美國政府與韓國、日本及夥伴國保持著緊密合作，將繼續從多方面入手深化在制裁、防衛合作等多領域的協作。

韓聯社說，自尹錫悅政府成立以來，透過去年9月的延伸嚇阻戰略協商機制（EDSCG）和11月的美韓安保會議（SCM）不斷推動兩國協作在情報共享、危機關頭協商、共同策劃、共同執行4個延伸嚇阻政策範疇上取得進展。據悉，美韓兩國將藉尹錫悅訪美之機，討論實現核安全保證機制的常態化，將現有的副部級EDSCG等相關協商機制調整為常設機制。

韓國總統府高級幕僚20日對媒體表示，民眾過去一年來對延伸嚇阻的期望值和關注度提升，兩國一直在情報策劃、執行等方面開展討論，將推出足以服眾的措施，爭取形成一個完整、有機的執行框架。

韓聯社指出，常被拿來比較的北約「核共享」模式有一個常設的核計畫小組，允許各成員國協商討論核武戰略和使用政策。與俄羅斯對歐洲的「核訛詐」相比，北韓有過而無不及，因此比起30多國參與的北約式核共享相比，美韓兩國有望建立更緊密、更切實的協商機制。尹錫悅日前接受路透社專訪時也表示，他認為美韓要醞釀比北約更強有力的核安排，以應付危險的核攻擊。