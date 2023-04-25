南韓男團「ASTRO」成員文彬19日晚間被經紀人發現在家中身亡，得年25歲。突如其來的噩耗衝擊南韓演藝圈，而公司設置的悼念空間也收到來自各方的祝福字句。另外，擁有廣大人脈的文彬，近期也收到不少圈內好友的話語，連SEVENTEEN成員WOOZI(李知勳)也在他的IG上承諾「完成一事」。

SEVENTEEN的WOOZI今(25)日在文彬IG的最新貼文中寫下長篇的悼念留言，寫下：「我們彬尼，好想你，明明一週前你還約我出來跳舞。」並憶及文彬對自己的想法：「哥對我來說，無條件是我的第一位。」接著有些不自信的表示：「像你這樣帥氣的孩子，為何會喜歡我這樣的傢伙，對不起，我真是連表達都不太會，如果能再對你說更多的話該有多好，可我一句也沒能好好表達出來，真的好慚愧。」認為文彬不論何時皆喜歡他音樂、舞蹈的支持給了他很多的力量。

此外，WOOZI也提及文彬非常喜歡自己一首名為《哪種未來》的未發表歌曲，還一直纏著他詢問何時會發表。豈料，如今物事人非，文彬已經離世，讓WOOZI難掩悲痛的承諾：「就算和公司吵架，我也會負起責來，一定會無條件在你生日那天發布的。」並淚訴：「你送給哥的生日拌麵早已吃完，你至少給哥一個機會送你生日禮物啊！」而在文中的最後，也再度提及對於文彬的感情：「無論如何，你都是我心中最值得珍惜、最帥氣、最值得感謝的弟弟，幸福的度過吧，我愛你彬。」

另外，據韓媒報導，SEVENTEEN的成員全圓佑也在悼念空間留下手寫信，寫下：「彬阿，是哥哥啊，世界最善良帥氣的的彬，哥哥崩潰的時候，是你先跑過來的，但是哥哥連你的崩潰都不知道，對不起。」並在告訴文彬：「哥哥會連著你的那份努力，和ASTRO的朋友們，一起好好生活的。」而最後也在信中，寫下讓人看了難掩淚意的祝福：「那時在哥哥母親的葬禮上見過吧？媽媽會好好帶領你的，請放下所有的擔心，去幸福的生活吧，謝謝你，我愛你。」

너무 미안해..” 故 문빈에 세븐틴 원우가 두고 간 손편지, 가슴이 미어진다https://t.co/IQEf4LmOGg — 좋아요💚💜🩷 (@mjcS2S2) April 25, 2023

事實上，除了文彬的好友們，身為前輩的IU，在受訪時也對文彬表達了哀悼之意，而過去曾經歷過失去摯友鐘鉉、雪莉、具荷拉的她也發表自己的看法：「希望每個人在感到痛苦、吃力的時候都能懂得說出來就好了。」指點那些很年輕就踏入演藝圈的後輩們：「如果無法分辨人們的視線與自己的視線，應該會很辛苦。」並希望他們能夠適時地向周遭傾訴。

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