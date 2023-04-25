韓星南柱赫擁有帥氣陽光的長相跟模特兒的精壯身材，才29歲就擁有多部人氣代表作，前途不可限量，沒想到去年捲入校園霸凌爭議，雖最後南柱赫仍拍完Disney+《非法正義》，並在今年3月低調入伍，事件暫時落幕，沒想到最近又被爆出他私下曾跟受害者約見面，卻因為雙方立場差異，對話根本無法繼續。

根據韓媒《體育京鄉》報導，爆料者A聲稱南柱赫爆出霸凌爭議後，私下多次與他見面，好好弄清楚當年究竟發生什麼事，但兩人的童年回憶均很模糊，且對霸凌一事持相反立場，僅談一陣子便結束了對話。

事實上，南柱赫去年6月陸續爆出使喚同學跑腿、言語羞辱、跟混混一起欺負人等爭議，雖然經紀公司火速否認並決定提告，後來就連知名狗仔媒體Dispatch也一一找上他的班導跟同學，得出個性善良、不可能霸凌同學的結論，形象仍大受影響，社群平台更是許久未更新。

不過其實南柱赫私下行程滿檔，仍低調完成Disney+《非法正義》拍攝，並在今年3月以警察團機動隊身分入伍，今日網路還傳出他在論山結業式，身穿軍裝比出敬禮手勢的近況照，雖然戴著口罩，但從瞇起來的笑眼，可看出相當適應軍中生活，讓粉絲們很放心，為入伍一事，經紀公司也曾發表聲明，並寫下對粉絲的囑託，「演員已服兵役，理解粉絲的心情，但不要送禮物跟信，因為東西太多很難寄到他手上。」