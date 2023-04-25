花蓮縣政府2016年將徵收礦石稅從每公噸10元調漲到70元，漲幅超過30％上限，引起礦石業者不服，向法院提起8件行政訴訟，縣府花費400多萬元打官司最終敗訴，將聲請再審，捍衛地方自主權，讓多名議員搖頭，喊話縣府「面對現實，別再垂死掙扎」。

縣府自2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸4元逐漸增加到10元，2016年提前廢止未施行期滿10元舊法，另制定新法調到100元，經第18屆議會審議後以70元通過，但福安礦業認為漲幅達到7倍過大，違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，提8件訴願，但截至今年4月，8案全判業者勝訴確定。

由於礦石稅爭議備受關注，多位議員今在縣議會第20屆第一次定期大會工作報告及意見交換上，詢問地方稅務局長呂玉枝相關問題。

民進黨籍議員張美慧、胡仁順指言，議會並非反對開採礦場繳稅，但行政最高法院認定花蓮縣府違法超收，縣府不止一次被打臉，呼籲縣府誠實面對，不應帶頭違法，影響企業投資與招商。

無黨籍議員楊華美、鄭寶秀及黃馨則認為，礦石稅訴訟接連敗訴確定，期間4次提大法官釋憲也不被受理，縣府在相同條件提再審也不會改變結果，只是垂死掙扎，質疑還要再花多少納稅錢打一場不會贏的官司才肯罷休。

呂玉枝強調，《礦石稅自治條例》制定經議會三讀通過、中央備查才開徵，「是合法稅收」，且全國還有桃園市、苗栗縣及宜蘭縣等，都有制定自治條例徵收礦石稅，且都有超過法定上限30％的問題，將針對8起訴訟案的判決陸續提出再審，並建議最高行政法院開大法庭會議，討論適法性，捍衛地方自主權。

此外，她也提到，特別稅相關行政訴訟沒有案例可循，所以需委任律師協助，迄今已在礦石稅訴訟案件上，花費約400萬元的律師費。