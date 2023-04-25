觀察者網25日報導，中國大陸和沙烏地近來在外交、經貿等各領域密切合作，一些美國媒體近來盯上中企參與中沙合作建設的沙烏地超級工程－沙烏地新未來城（NEOM），美媒《商業內幕》23日報導指稱，在新未來城「智慧城市」功能中，沙烏地正「熱衷於更大規模複製中國的監控科技應用」，報導稱之為「沙烏地烏托邦」計畫中「隱藏著可能更專制、黑暗的現實」。

「中國人正向沙烏地和波斯灣國家兜售這些東西（即監控技術）」，《商業內幕》引述美英兩國專家話說，新未來城的「智慧城市」實際上是「監控城市」。

觀察者網指《商業內幕》報導一邊抹黑中國大陸的監控技術、一邊暗戳攻擊沙烏地缺乏「人權自由」，類似攻擊不勝枚舉。值得一提的是，報導還單拎出來華為公司，質疑華為與沙烏地之間合作的雲技術專案的隱私保護。

觀察者網報導，實際上，沙烏地的新未來城設計理念超前，備受國際關注，而其中也閃耀著不少中國印記。

新未來城是沙烏地阿拉伯「2030願景」架構內的一座新城，規畫占地2.65萬平方公里，毗鄰紅海和亞喀巴灣，靠近經由蘇伊士運河的海上貿易航線。城中計畫重點發展能源與水、生物科技、食品、先進製造業和娛樂業等九大行業。

專案共分三個部分：一個是海上工業城OXAGON，一個是國際旅遊城TROJENA，以及城市項目「線」城（THE LINE）。沙烏地王儲去年表示，新未來城的「線」城計畫耗資5000億美元、目標容納900萬人。根據規畫，該城寬度只有200米、全長卻有170公里，將於2040年初步建成，到2045年將擁有900萬居民。

綜合新華社、《阿拉伯新聞網》、《中東經濟文摘》（MEED）等媒體報導，至今，多家中企已經參與新未來城的基建、「智慧城市」、清潔能源等多個領域。

其中，中國建築股份有限公司與西班牙和沙烏地的兩家企業共同與沙烏地新未來城公司簽訂了一份交通隧道專案施工總承包合約；中國鐵建國際集團承建了新未來城隧道支洞項目；華為公司幫助新未來城構建5G網路、骨幹傳輸網路、數據中心、雲和AI平台；中國陽光能源將參與負責為新未來城提供儲能系統……。

「我們正在開展合作，努力建設一座綠色未來城市，就像在沙漠中孕育一朵未來之花。」中國電力建設集團有限公司沙烏地新未來城（NEOM）樁基專案人事經理阿卜杜勒．卡里姆說。

對於中企參與，沙烏地當地媒體多加讚賞。沙烏地媒體《阿拉伯新聞》稱，中國能源公司與沙烏地的合作專案，將改變沙烏地和沙烏地企業在能源領域的遊戲規則。