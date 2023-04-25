遺產分配往往是豪門經常上演的情節，長榮集團創辦人張榮發2016年去世後，遺囑官司高等法院25日二審宣判，遺囑有效，仍由張國煒勝訴。「其實張榮發密封遺囑當下，除了遺囑執行人之外，有公證人在場做公證遺囑的話，這官司不但不用打，張國煒還能據此請求法院強制執行。」曾任公證人的林智育說，公證遺囑是能夠達成亡者遺願，最有效的方式，也能避免身後，自家兄弟為了遺產對簿公堂的狀況。

民法第1189條規定，法律限定遺囑方式只能以這5種方式為之，即自書遺囑、公證遺囑、密封遺囑、代筆遺囑、口授遺囑。而且遺囑只要符合法定要件，形式沒有任何限制。「類似爭產案件，爭點多半都集中在遺囑是否確實是立遺囑人的本意」林智育強調，此時即使有遺囑執行者在場確認密封遺囑，只要有繼承權的人有意見，難免還是得上法院。「公證遺囑具有強制執行力，立遺囑人還能指定心中屬意的公正人士或親屬擔任遺產執行人，依照遺囑內容作妥善處理。對比其他四種類別，能將糾紛減到最低。」例如長榮集團的狀況，就是張榮發三子張國政提起「遺囑無效之訴」。走了七年，也才二審宣判，張國政若再上訴，官司就還會再繼續。

林智育說，公證遺囑只需要兩個要件。即兩名以上的見證人，以及立遺囑人需要在公證人面前口述大致的遺囑內容。由公證人以及見證人見證後，就具備遺囑效力。至於立遺囑人不能有言語表達困難狀況。畢竟所謂的「口述」，就是必須使用言詞表達，而不能用其他舉動代替。假設遺囑人因生病而發生困難，僅以點頭、搖頭或手勢示意，就與法律規定的「口述」不符；「所以要在意識清醒的時候預立遺囑。」而見證人也不能跟公證人有任何利害關係，見證人在立遺囑中途也不能先離開。具備以上要件，公證遺囑就完全能依照立遺囑人的遺志，發揮效力。