由經濟部國際貿易局委託外貿協會執行之「2023波蘭臺灣週暨中東歐投資布局拓銷團」抵達波蘭華沙，該團以臺灣科技、美食、觀光文化為主軸，搭建臺灣與波蘭商貿友誼的橋樑，共計19家臺灣企業與超過50位波蘭買主參與，產業涵蓋CNC車床、LED、電機電子、五金扣件、機能紡織布料與消費品，透過多元品項，展現臺灣中小企業堅強實力。

值得一提的是，臺灣奇美食品特別到場供應餃子、刈包與鳳梨酥，推廣最具臺灣特色的美食文化，奇美食品外銷部經理表示，奇美食品已在波蘭打開通路，波蘭人特別喜歡刈包的口感與吃法，也期待未來在波蘭能持續開花結果；在波蘭唯一的臺灣餐廳KuKu，更從距離華沙三小時車程的克拉科夫，帶來珍珠奶茶、鹹酥雞等臺灣特色美食，濃濃的臺灣味驚豔全場。

駐波蘭代表處陳龍錦表示，臺灣與波蘭企業的共通點非常多，都是聰明、靈活、勤奮、值得信賴，儘管受到疫情影響，2022年臺波雙邊貿易額仍持續增長，達到17.2億美元。雙方在產業結構也具有互補性，相信透過臺灣週與洽談會的平台，能有更多的商貿互動與合作。

全球經濟自2021、2022連續兩年面臨雙重挑戰，從疫情、美中貿易大戰到俄烏戰，影響能源與糧食供給，加劇供應鏈斷鏈危機。臺灣與波蘭分別代表亞太與歐洲地區重要的製造中心，雙方企業都想透過貿易與投資合作，強化供應鏈韌性，洽談會亦吸引許多波蘭知名企業參與，包含波蘭最大家用品製造業商Amica、大型食品製造商Sante與手工具機業者DEDRA EXIM等，本站共計促成170場洽談，後續商機超過584萬美元，寫下疫後臺波經貿合作的新篇章。