5月報稅季將來臨，國泰人壽繼提供經濟弱勢者1.718％、最高10萬、為期三年的超低借款利率，再加碼擴及經濟上有「急需資金需求」的保戶，民眾若有較高的資金周轉需求，即日起推出「貸在家Ⅳ」保單借款利率優惠活動，採用遠距及線上「零接觸」的借款方式，即時提供優惠利率2.25％，用便捷的方式陪伴保戶緩解資金壓力。

國泰人壽表示，2022年推出「貸在家Ⅲ」保單借款利率優惠活動，客戶申請相當踴躍，報稅季前後約2個月，申請總件數高達3.4萬件，總借款金額較無專案期間成長約20％。

5月報稅季節又來了，保戶急需短期資金，自4月25日起再推2.25％優惠利率，民眾若有短期資金需求，除了考慮銀行貸款，也可善用利率更為優惠的保單借款服務，選擇最省錢的方案填補資金缺口。

國泰人壽提醒，保戶若想了解保單最高可借額度及借款利率等資訊，可利用官網會員專區、APP或智能客服阿發即時查詢；雖然保單借款便利且快速，但是並不是所有保單都能借款，必須是累積具有保單價值準備金的保單，例如壽險及儲蓄險等可借款，但意外險、醫療險、已停效或失效等保單則不能借款。即時掌握保單資訊，在資金需求提升之際，讓保單借款成為最強靠山。

因應過去3年來，民眾養成線上服務的習慣，國泰人壽「貸在家Ⅳ」方案亦提供便利、彈性，無需審核、不綁約的借款方式，拿起手機即可「貸」在家完成保單借款；只要保單要保人擁有可借款的新台幣保單，使用指定二種零接觸管道借款，即可享有2.25％優惠利率。

第一個管道是迅速「線上借款」，民眾加入國泰人壽會員、申請網路服務資格，便可透過國泰人壽APP或官網會員專區進行保單借款。借款流程簡便易懂、撥款快速又無需手續費，同時全程自行操作達到最高隱密性，帶給保戶絕佳的操作體驗。

第二則是「CVX遠距視訊服務平台」，透過服務人員遠距協助即可完成保單借款。若保戶不習慣自行操作手機服務，可採用國泰人壽首創的CVX遠距服務辦理。

國泰人壽「貸在家Ⅳ」保單借款利率優惠活動，申請期間自4月25日起至6月30日止，優惠期間借款且超過專案開始前餘額的部分，即享有2.25％優惠利率至7月10日止；7月11日以後，則恢復各保單之原借款利率計算，例如：4月25日前已借款30萬元，4月25日後（至6月30日止）再借20萬元，則20萬元可享有2.25％優惠利率至7月10日。