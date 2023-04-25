中國大陸政府網25日消息，大陸國務院辦公廳發布《關於推動外貿穩規模優結構的意見》。擴大跨境貿易人民幣結算規模，穩住對發達經濟體出口。

大陸國務院辦公廳稱，為更大力度推動外貿穩規模優結構，確保實現進出口促穩提質目標任務，經大陸國務院同意，提出以下意見：

一、強化貿易促進拓展市場：

（一）優化重點展會供採對接。推動國內線下展會全面恢復。辦好中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會、中國國際服務貿易交易會、中國國際消費品博覽會等重點展會。

（二）便利跨境商務人員往來。加強對外溝通，提高APEC商務旅行卡辦理效率。

（三）加強拓市場服務保障。想方設法穩住對發達經濟體出口，引導企業深入開拓開發中國家市場和東協等區域市場。

二、穩定和擴大重點產品進出口規模：

（四）培育汽車出口優勢。各地方、商協會組織汽車企業與航運企業直客對接，引導汽車企業與航運企業簽訂中長期協定。

（五）提升大型成套設備企業的國際合作水準。加大出口信用保險支援力度，更好服務大型成套設備專案。

（六）擴大先進技術設備進口。進一步提高進口貼息政策精準性，引導企業擴大國內短缺的先進技術設備進口。

三、加大財政金融支持力度：

（七）用足用好中央財政資金政策。開展第二批外經貿提質增效示範工作。

（八）加大進出口信貸支持。商業性金融機構進一步提升中西部地區分支機搆在貿易融資、結算等業務方面的服務能力。

（九）更好發揮出口信用保險作用。進一步擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。

（十）優化跨境結算服務。鼓勵金融機構創新完善外匯衍生品和跨境人民幣業務，進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模，更好滿足外貿企業匯率避險和跨境人民幣結算需求。

四、加快對外貿易創新發展：

（十一）穩定和提升加工貿易。強化用工、用能、信貸等要素保障。

（十二）完善邊境貿易支持政策。做大沿邊省份對外貿易。

（十三）推進貿易數位化。支持大型外貿企業運用新技術自建數位平台，培育服務中小微外貿企業的第三方綜合數位化解決方案供應商。

（十四）發展綠色貿易。指導商協會等行業組織制訂外貿產品綠色低碳標準，支持相關產品進一步開拓國際市場。

（十五）推動跨境電商健康持續創新發展。支援外貿企業通過跨境電商等新業態新模式拓展銷售管道、培育自主品牌。

五、優化外貿發展環境：

（十六）妥善應對國外不合理貿易限制措施。加強對地方和外貿企業的培訓指導，對受影響的重點實體幫扶紓困。

（十七）提升貿易便利化水準。深入推進「單一視窗」建設，擴大「聯動接卸」、「船邊直提」等措施應用範圍，提高貨物流轉效率。

（十八）更好發揮自由貿易協定效能。高品質實施已生效的自由貿易協定，編發重點行業應用指南，深入開展《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）等專題培訓。

六、加強組織實施：

各地方、各相關部門和單位要全力實現進出口促穩提質目標任務。鼓勵各地方因地制宜出台配套支持政策，增強政策協同效應。