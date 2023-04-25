買房真的要多注意！有人妻和老公看了一間透天房，不料，正當全家搬進去入住後，不到一星期，就發現有輛「發財車」在停車格內賣著傳統早餐，而老闆娘也在賣了7年之久，原本她打算要報警檢舉，卻被老公阻止認為「留口飯給阿姨吃，別做這麼絕」，老公一席話讓她聽完超傻眼。

一名人妻在「匿名公社」發文，她表示日前和老公假日去看房，由房子在轉角處，採光非常好，也又離學校很近，雖然隔2間房子有家早餐店，但也不太被影響到，於是下訂簽約，後來搬家入屋時也很順利。

不料，當人妻全家正式入住後的第一個星期一，突然發現門口停1輛發財車(小貨車)，正在賣著傳統早餐，這樣的狀況當初看房時房仲沒說，連隔壁鄰居也沒講，後來她從老公與賣早餐的阿姨聊天後，得知這輛「行動早餐店」已經在這裡擺攤賣7年，而原本有輛轎車停在車格內也是阿姨家的車子，當要擺攤賣早餐時，就會把轎車開走，賣完早餐後才會將轎車停回來，這名阿姨還提到在這賣早餐是「合法擺攤」，讓她聽完超傻眼。

後來她和老公討論後，打算要報警檢舉，但老公卻不挺她，認為留一口飯給阿姨吃，不要做這麼絕，阿姨在這擺「行動早餐店」覺得沒差，老公一席話讓她更生氣，認為賣早餐阿姨根本是違法擺攤還霸佔停車格，不僅不合法，也讓她覺得困擾，但老公卻認為她做的太過份了。

文章一出，網友紛紛留言表示「擺攤的部分確實是違規了，但是藍色車子有繳停車費就沒什麼問題」、「每天檢舉過一個月就不會再那裡擺了」、「有些事做就好不要到處嚷嚷」、「鄰居說留一口飯給別人吃，那鄰居門口給他停哪！」、「建議...偷偷檢舉就好，畢竟，對方知道你住哪」。