這種行為真的很要不得！一名女網友表示，身為導遊的男友最近帶團去參加媽祖遶境，結果她卻突然接到男友電話，表示因為玩「視訊裸聊」慘遭不法份子勒索，氣得這名女網友在網路上曝光男友短處，直說：「竟然露出3公分的小GG跟人家裸聊？真是刷新我的三觀」。貼文一出，引來眾網友苦勸，希望她盡速了結這段戀情。

原PO在臉書社團《靠北婚姻 社群討論區》發文表示，男友的職業是旅遊領隊，日前帶團去參加為期4天的媽祖遶境盛事，沒想到卻突然打電話來和她哭訴，表示自己在警察局做筆錄、報案。原PO一聽原因瞬間火冒三丈，男友竟背著她和別的女生視訊，甚至還全身脫光，露出生殖器官，最後慘遭對方截圖，藉此勒索錢財。

原PO表示，兩人交往2年，男友已經有3次偷吃的不良紀錄，「這次竟然露出3公分的小GG！跟人家裸聊？真是刷新我的三觀」。同時她也懷疑，男友可能會跟帶團的學生，或是其他領隊發展不可告人的關係。

對此，網友紛紛留言，「都外遇3次了，你怎麼不早早放生他」、「妳好能忍」、「外遇3次還原諒也是刷新我三觀」、「如果分手，你會覺得這世界原來這麼美好，真的！女人，愛自己」、「出軌3次還原諒對方 真的沒有必要」、「原來3公分那麼好用」、「果然是爛咖」。