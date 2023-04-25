近日傳出警政署要警察做軍事訓練，被質疑要把人民保母變成第二陸軍？媒體人黃揚明25日在《大新聞大爆卦》節目強調，叫警察去做軍事訓練，不就是等需要時就把他們放到第一線？但當前台灣治安問題很嚴重，卻要派警察去做軍事訓練，這是本末倒置。即便俄烏戰爭在打，烏克蘭警察仍然有疏散難民等工作要做，如果發生空襲，民間發生偷搶等秩序問題，警察的任務還是要做，不是到槍械庫取槍上戰場，不能這樣搞。

黃揚明表示，高層覺得，現在募兵有問題，現存的訓練、編制都不到位，那為什麼不把現成的警察拿進來考慮呢？就是這樣的概念，現在你有什麼，趕快用！也不管什麼待遇、退休、撫卹問題，兩邊要不要拉成一致，如果兩邊要做一樣的任務，那可不可以告訴我們這些警察，當你做完這些軍事訓練，分派過去的時候，你叫什麼？

「先把這個釐清嘛！」黃揚明提到，現在內政部長林右昌說不會讓警察去做軍事任務，但他們要不要去做軍事訓練？訓練完說，你是受完軍事訓練的警察，這不就是說以後需要的時候，我會把你放在第一線？不就是這個意思嗎？當然警察本來都有固定的常年訓練，比如打靶、柔道一些基礎的，因為警察值勤本來就有危險性，包括可能要抓黑槍、射擊，有時要跟歹徒搏鬥，會近身搏擊等等，但是這些任務跟軍人的任務還是有差異的。

黃揚明指出，比方說上禮拜黑幫駁火的報復事件，這些警察份內的事情都還沒有完成，現在台灣治安的問題很嚴重。結果你現在是要派警察去做更多軍事相關的訓練，這是本末倒置。即便發生戰爭，舉烏克蘭為例，去年俄烏戰爭剛開始的時候，他們警察在做什麼？他們要負責維護國內秩序，比方說一顆飛彈打下去，警察要立刻到現場，包括疏散人群，地鐵可能有大量人湧入，包括有大量難民要逃離，交通警察就該出現了。

「還是要各就各位啊！」黃揚明強調，你以為今天戰爭，警察就自動解編嗎？不會的，該做的事情不會少！如果今天發生空襲，最怕就是民間發生偷、搶、強盜這些秩序問題，警察的任務還是要做，並不是警察到槍械庫取槍就上戰場了，不能這樣搞！